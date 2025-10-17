Licentiehouder van Lotto Cycling Team komt met belangrijk nieuws over fusie met Intermarché

De fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty heeft een nieuwe stap gezet. De licentiehouder Captains of Cycling bevestigt dat het dossier voor WorldTour-toelating in 2026 is ingediend bij de internationale wielerunie.

Licentiedossier tijdig ingediend onder structuur Captains of Cycling

De aanvraag voor een WorldTour-licentie werd ingediend onder de naam van Captains of Cycling, de bestaande juridische entiteit achter Lotto Cycling Team. De deadline voor het indienen van het dossier bij de UCI lag op 15 oktober. Die termijn werd gehaald, zo bevestigt de organisatie in een mededeling aan onze redactie. Het gezamenlijke project Lotto–Intermarché beoogt een terugkeer naar het hoogste niveau van het internationale wielrennen vanaf het seizoen 2026.

De fusie tussen beide ploegen werd eerder dit jaar aangekondigd. Sindsdien werd gewerkt aan de administratieve en sportieve voorbereiding van het nieuwe team. De licentieaanvraag vormt een formele stap in dat proces. De UCI zal het dossier nu verder behandelen volgens de geldende procedures.

Reactie Captains of Cycling op voortgang fusieproject

Volgens Captains of Cycling is het dossier volledig en conform de vereisten van de UCI. “Het is de bedoeling dat we in 2026 opnieuw deel uitmaken van de WorldTour”, stelt de organisatie. De aanvraag werd ingediend met het oog op een duurzame samenwerking tussen de betrokken partijen.

De licentieaanvraag werd voorbereid in overleg met Intermarché-Wanty en andere stakeholders. De structuur van het nieuwe team, evenals de sportieve invulling, zal op een later moment in detail worden toegelicht. “Binnen afzienbare tijd zal het team uitgebreider communiceren over de structuur, de verdere invulling en de sportieve ambities van dit project”, klinkt het.

UCI beoordeelt aanvraag, verdere communicatie volgt

De internationale wielerunie zal het dossier nu inhoudelijk beoordelen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar financiële garanties, sportieve planning en organisatorische continuïteit. De uitkomst van die beoordeling bepaalt of het team in 2026 effectief mag deelnemen aan de WorldTour.

Tot die tijd blijft het wachten op verdere toelichting vanuit het fusieteam. Verwacht wordt dat in de komende weken meer duidelijkheid komt over de rennerskern, het management en de sponsors van het nieuwe Lotto–Intermarché-project.