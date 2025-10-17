Licentiehouder van Lotto Cycling Team komt met belangrijk nieuws over fusie met Intermarché

Licentiehouder van Lotto Cycling Team komt met belangrijk nieuws over fusie met Intermarché
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty heeft een nieuwe stap gezet. De licentiehouder Captains of Cycling bevestigt dat het dossier voor WorldTour-toelating in 2026 is ingediend bij de internationale wielerunie.

Licentiedossier tijdig ingediend onder structuur Captains of Cycling

De aanvraag voor een WorldTour-licentie werd ingediend onder de naam van Captains of Cycling, de bestaande juridische entiteit achter Lotto Cycling Team. De deadline voor het indienen van het dossier bij de UCI lag op 15 oktober. Die termijn werd gehaald, zo bevestigt de organisatie in een mededeling aan onze redactie. Het gezamenlijke project Lotto–Intermarché beoogt een terugkeer naar het hoogste niveau van het internationale wielrennen vanaf het seizoen 2026.

De fusie tussen beide ploegen werd eerder dit jaar aangekondigd. Sindsdien werd gewerkt aan de administratieve en sportieve voorbereiding van het nieuwe team. De licentieaanvraag vormt een formele stap in dat proces. De UCI zal het dossier nu verder behandelen volgens de geldende procedures.

Reactie Captains of Cycling op voortgang fusieproject

Volgens Captains of Cycling is het dossier volledig en conform de vereisten van de UCI. “Het is de bedoeling dat we in 2026 opnieuw deel uitmaken van de WorldTour”, stelt de organisatie. De aanvraag werd ingediend met het oog op een duurzame samenwerking tussen de betrokken partijen.

De licentieaanvraag werd voorbereid in overleg met Intermarché-Wanty en andere stakeholders. De structuur van het nieuwe team, evenals de sportieve invulling, zal op een later moment in detail worden toegelicht. “Binnen afzienbare tijd zal het team uitgebreider communiceren over de structuur, de verdere invulling en de sportieve ambities van dit project”, klinkt het.

UCI beoordeelt aanvraag, verdere communicatie volgt

De internationale wielerunie zal het dossier nu inhoudelijk beoordelen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar financiële garanties, sportieve planning en organisatorische continuïteit. De uitkomst van die beoordeling bepaalt of het team in 2026 effectief mag deelnemen aan de WorldTour.

Tot die tijd blijft het wachten op verdere toelichting vanuit het fusieteam. Verwacht wordt dat in de komende weken meer duidelijkheid komt over de rennerskern, het management en de sponsors van het nieuwe Lotto–Intermarché-project.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Toon Aerts krijgt contract bij fusieploeg: deze renner is daar het slachtoffer van

Toon Aerts krijgt contract bij fusieploeg: deze renner is daar het slachtoffer van

08:00
"Begrijp ik nu beter": golf deed Mathieu van der Poel iets beseffen over zijn fans

"Begrijp ik nu beter": golf deed Mathieu van der Poel iets beseffen over zijn fans

07:00
Fem van Empel openhartig over haar moeilijke periode: "Niemand wist dat"

Fem van Empel openhartig over haar moeilijke periode: "Niemand wist dat"

21:30
Moet Merlier vrezen voor Magnier? Soudal Quick-Step is klaar en duidelijk

Moet Merlier vrezen voor Magnier? Soudal Quick-Step is klaar en duidelijk

20:30
"Dat geef ik toe": Urska Zigart moet iets opbiechten over vele zeges van Tadej Pogacar

"Dat geef ik toe": Urska Zigart moet iets opbiechten over vele zeges van Tadej Pogacar

20:00
Duidelijke boodschap voor de jeugd: Pauwels en Keisse steunen Van der Sande

Duidelijke boodschap voor de jeugd: Pauwels en Keisse steunen Van der Sande

19:00
"Een beetje frustrerend": toch nog een andere ploeg voor Toon Aerts?

"Een beetje frustrerend": toch nog een andere ploeg voor Toon Aerts?

18:30
"Merlier maakte zich zorgen": onklopbare Magnier onderging plotse transformatie

"Merlier maakte zich zorgen": onklopbare Magnier onderging plotse transformatie

18:00
🎥 Meteen prijs! Toon Aerts en Lucinda Brand mogen zegevieren in Ardooie

🎥 Meteen prijs! Toon Aerts en Lucinda Brand mogen zegevieren in Ardooie

17:00
🎥 Lefevere vond hem 'speciale renner', maar Hayter doet Soudal Quick-Step alwéér vieren

🎥 Lefevere vond hem 'speciale renner', maar Hayter doet Soudal Quick-Step alwéér vieren

16:30
Magnier drijft Visma-Lease a Bike tot wanhoop, maar heeft goed nieuws over Uijtdebroeks

Magnier drijft Visma-Lease a Bike tot wanhoop, maar heeft goed nieuws over Uijtdebroeks

16:00
Transfers Alpecin-Deceuninck laten op zich wachten, wereldkampioen lijkt zichzelf wel te verklappen

Transfers Alpecin-Deceuninck laten op zich wachten, wereldkampioen lijkt zichzelf wel te verklappen

15:00
'Na het einde van Arkéa-B&B Hotels: Laurens Huys (27) vindt snel nieuwe ploeg'

'Na het einde van Arkéa-B&B Hotels: Laurens Huys (27) vindt snel nieuwe ploeg'

14:00
Evenepoel vertelt Lefevere de waarheid: "Kan dat alleen maar zeggen"

Evenepoel vertelt Lefevere de waarheid: "Kan dat alleen maar zeggen"

13:30
"Elkaar in Rwanda enkele keren gekruist": Van Gucht doet zijn zegje over incident met Evenepoel

"Elkaar in Rwanda enkele keren gekruist": Van Gucht doet zijn zegje over incident met Evenepoel

13:00
📷 Daar is hij weer: vroege vogel Mathieu van der Poel laat van zich horen

📷 Daar is hij weer: vroege vogel Mathieu van der Poel laat van zich horen

12:30
Wat nu Lidl-Trek? Het onvermijdelijke is gebeurd met Mattias Skjelmose in China

Wat nu Lidl-Trek? Het onvermijdelijke is gebeurd met Mattias Skjelmose in China

12:00
📷 Van Aert, Evenepoel, Merlier, Stuyven...: iedereen zegt hetzelfde over afscheidnemende Van der Sande

📷 Van Aert, Evenepoel, Merlier, Stuyven...: iedereen zegt hetzelfde over afscheidnemende Van der Sande

11:00
🎥 Moet Pogacar nog vrezen? Magnier doet er nog eentje bij, Meeus strandt op plek twee

🎥 Moet Pogacar nog vrezen? Magnier doet er nog eentje bij, Meeus strandt op plek twee

10:00
📷 Nederlander Jan-Willem van Schip om bizarre reden gediskwalificeerd in Tour of Holland

📷 Nederlander Jan-Willem van Schip om bizarre reden gediskwalificeerd in Tour of Holland

09:00
Shari Bossuyt heeft boodschap voor Lotte Kopecky: "Bijzonder jammer"

Shari Bossuyt heeft boodschap voor Lotte Kopecky: "Bijzonder jammer"

08:30
📷 "Het is tijd om het te zeggen": Tosh Van der Sande (37) neemt afscheid

📷 "Het is tijd om het te zeggen": Tosh Van der Sande (37) neemt afscheid

16/10
Tim Merlier bezorgt Soudal Quick-Step mijlpaal, maar is kritisch voor organisatie

Tim Merlier bezorgt Soudal Quick-Step mijlpaal, maar is kritisch voor organisatie

16/10
Oproep aan Evenepoel, Van Aert en co vanuit opvallende hoek: "Kom af"

Oproep aan Evenepoel, Van Aert en co vanuit opvallende hoek: "Kom af"

16/10
"Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats

"Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats

15/10
1
Van der Poel en Pogacar zijn hyperdominant: waanzinnige statistiek legt pijnpunt bloot

Van der Poel en Pogacar zijn hyperdominant: waanzinnige statistiek legt pijnpunt bloot

15/10
"Soms wat bot, maar...": Lampaert en Steels schetsen hoe Evenepoel écht is

"Soms wat bot, maar...": Lampaert en Steels schetsen hoe Evenepoel écht is

15/10
"Hij zal gulzig zijn": Paul Herygers zegt waarom hij niet twijfelt aan Thibau Nys

"Hij zal gulzig zijn": Paul Herygers zegt waarom hij niet twijfelt aan Thibau Nys

15/10
"Dit jaar zag ik dat écht": moeder van Tadej Pogacar doet openhartige bekentenis

"Dit jaar zag ik dat écht": moeder van Tadej Pogacar doet openhartige bekentenis

15/10
📷 Tom Boonen blaast 45 kaarsjes uit: vriendin Wiebeke zet hem in de bloemetjes met lofzang Naast de fiets

📷 Tom Boonen blaast 45 kaarsjes uit: vriendin Wiebeke zet hem in de bloemetjes met lofzang

15/10
🎥 Merlier knalt naar 16de zege van het seizoen, Del Toro brengt UAE dichter bij 100 overwinningen

🎥 Merlier knalt naar 16de zege van het seizoen, Del Toro brengt UAE dichter bij 100 overwinningen

15/10
Geen ploegmaat van Evenepoel: Red Bull-BORA-hansgrohe ziet hardrijder naar concurrent vertrekken

Geen ploegmaat van Evenepoel: Red Bull-BORA-hansgrohe ziet hardrijder naar concurrent vertrekken

15/10
Pogacar of Merckx de allergrootste? Contador is klaar en duidelijk

Pogacar of Merckx de allergrootste? Contador is klaar en duidelijk

15/10
'Toon Aerts blijft bij Lotto, maar dat is slecht nieuws voor andere renner'

'Toon Aerts blijft bij Lotto, maar dat is slecht nieuws voor andere renner'

15/10
Van der Poel en Van Aert soms, Pogacar altijd: "Zie je bij geen enkele andere renner"

Van der Poel en Van Aert soms, Pogacar altijd: "Zie je bij geen enkele andere renner"

15/10
Veldrijden boven wegwielrennen: Kuypers verklaart zijn keuze voor ploeg van Iserbyt en Vanthourenhout

Veldrijden boven wegwielrennen: Kuypers verklaart zijn keuze voor ploeg van Iserbyt en Vanthourenhout

15/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Tim Merlier Mathieu Van Der Poel Toon Aerts Tosh Van Der Sande Wout Van Aert Urska Zigart Lindsay De Vylder Mattias Skjelmose Gerben Kuypers Fem van Empel Demi Vollering Iljo Keisse Serge Pauwels Jonathan Milan Jenthe Biermans Ethan Hayter Amaury Capiot Lucinda Brand

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved