Ploegleider van Quick-Step reageert klaar en duidelijk op stopzetting in Tour of Holland

De Tour of Holland werd abrupt onderbroken wegens ernstige veiligheidsproblemen. Ploegleider Wilfried Peeters van Soudal - Quick-Step bevestigt dat de omstandigheden onhoudbaar waren.

Wilfried Peeters: “Zo kon het niet verder”

Tijdens de etappe van vandaag in de Tour of Holland gebeurden meerdere incidenten. Na overleg werd uiteindelijk beslist om de etappe stop te zetten. “Wij staan als ploeg honderd procent achter de beslissing van de organisatie om de etappe stop te zetten”, zegt Wilfried Peeters in Het Nieuwsblad.

De ploeg was aanvankelijk enthousiast over de toevoeging van een Nederlandse koers, maar de situatie op het parcours bleek problematisch. Tegenliggers die worden tegengehouden besloten om gewoon verder te rijden. Grote vrachtwagens werden aan de kant van de weg gezet, maar reden nadien simpelweg verder tijdens een afdaling van de renners.

Volgens Peeters was het stopzetten van de rit onvermijdelijk. “Hier stoppen ze gewoon voor niemand”, klinkt het. De organisatie wilde hiermee een signaal geven aan de lokale overheid. De regelgeving in Nederland verschilt van die in België.

Veiligheid voorop, winstkansen verloren

Voor het vervolg van de Tour of Holland zijn er volgens Peeters geen grote risico’s. Zaterdag wordt op de VAM-berg gereden en zondag in Arnhem rijdt het peloton over afgesloten parcoursen. Hij benadrukt het belang van veilige omlopen.

Tot slot wijst Peeters op een sportieve teleurstelling. “In de Ronde van Guangxi heeft Magnier voor onze ploeg vier ritten op rij gewonnen. Wij wilden even goed doen: Ethan Hayter won de proloog en de tijdrit, Tim Merlier won tussenin de rit in lijn. De kans om vier keer op rij te winnen, is ons bij deze ontnomen”, besluit hij.