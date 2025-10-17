Quick-Step heeft twee topsprinters in huis: Steekt Magnier Merlier voorbij in rangorde?

Paul Magnier heeft zich in het najaar van 2025 ontpopt tot een van de meest succesvolle sprinters van het peloton. Met 12 overwinningen in zijn laatste 15 wedstrijden, waaronder meerdere ritten in de Tour of Guangxi, zet hij zich naast ploeggenoot Tim Merlier.

Tim Merlier en Paul Magnier hebben dit seizoen voor heel wat overwinningen gezorgd voor Soudal Quick-Step. De twee sprinters zijn stevig aan elkaar gewaagd. Volgens talentscout Johan Molly, de ontdekker van Magnier, is er geen sprake van interne concurrentie tussen de twee renners. “Dat zal niet gebeuren, want Tim en Paul komen veel te goed overeen”, stelt hij bij Sporza.

Merlier blijft de kopman

Voor Molly blijft Merlier nog altijd de kopman in de sprint. “Tim is ook gewoon nog altijd de nummer 1”, zegt hij. Daarbij wijst hij op het verschil in tegenstand tussen de diverse wedstrijden. “Het is nog altijd anders sprinten tegen Olav Kooij dan tegen de sprinters in Guangxi”, klinkt het. “Paul kan Kooij ook wel kloppen, maar met Tim heb je meer garantie.”

Magnier won dit jaar onder meer in Slovakije, Kroatië en China. Zijn zegereeks begon in juni en werd in het najaar verder uitgebouwd. De prestaties van de jonge Fransman zorgen voor een hernieuwde dynamiek binnen de sprintkern van Soudal-Quick Step.

Sprinttrein rond Magnier in opbouw

Binnen de ploeg wordt gewerkt aan een specifieke structuur rond Magnier. Molly bevestigt dat er stappen worden gezet in de uitbouw van een sprinttrein. “Daar zijn we mee bezig”, stelt hij. In dat kader werd Edward Planckaert overwogen.

Hij werd officieel voorgesteld bij Quick-Step, maar besloot uiteindelijk om toch bij Alpecin-Deceuninck te blijven volgend seizoen. Volgens Molly is er inmiddels een alternatief in voorbereiding. “Er is een volwaardig alternatief op komst”, besluit hij.