Verzorger verklapt ferme discussie tussen Remco Evenepoel en Wilfried Peeters

Daags voor de Clasica San Sebastian in 2022 vond een opvallende discussie plaats tussen Remco Evenepoel en ploegleider Wilfried Peeters. Verzorger David Geeroms getuigt over het verloop van het gesprek en de koersdag die volgde.

Strategisch meningsverschil binnen de ploeg

David Geeroms blikt terug op de dag voorafgaand aan Evenepoels tweede overwinning in de Clasica San Sebastian. Tijdens een massagesessie kwam Wilfried Peeters de kamer binnen om de koersstrategie te bespreken.

Hij wees op de aanwezigheid van sterke concurrenten zoals Pogacar en Yates, en adviseerde Evenepoel om tactisch te rijden. “Hij begon met te zeggen dat Pogacar en andere toppers aanwezig waren, en dat Remco dus slim moest rijden.”

Evenepoel reageerde direct en met overtuiging. “Wilfried, ik heb geen tactiek nodig. Morgen rij ik iedereen uit het wiel.” Peeters probeerde hem tot kalmte aan te manen. “Blijf rustig en met beide voeten op de grond, Remco!”

Hij herhaalde dat het deelnemersveld van hoog niveau was. Evenepoel bleef bij zijn plan. “Het enige wat ik vraag, is dat de jongens me goed aan de voet van de Erlaitz brengen, daar rij ik iedereen eraf.”





Irritatie bij ploegleiding

Volgens Geeroms leidde de uitwisseling tot enige irritatie bij Peeters, die de risico’s benadrukte. “Remco, je moet begrijpen dat er veel kwaliteit aan de start staat.” De volgende dag voerde Evenepoel zijn plan uit zoals aangekondigd. Hij demarreerde op de Erlaitz en reed solo naar de overwinning, over een afstand van 44,5 kilometer.