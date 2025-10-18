📷 "Zonder training": Jasper Philipsen doet vriendin Melanie stevig afzien

Het seizoen van Jasper Philipsen zit er al zo'n tien dagen op, maar toch kan hij de fiets niet aan de kant laten staan. Hij trok er met zijn vriendin Melanie op uit, die stevig werd uitgedaagd.

Na zijn zware valpartij en opgave in de Tour de France breidde Jasper Philipsen nog een mooi najaar aan zijn seizoen. De Vlam van Ham won maar liefst drie etappes in de Vuelta en de Münsterland Giro.

In zijn laatste koers, Binche-Chimay-Binche op 7 oktober, was het vat duidelijk af bij Philipsen. Hij gaf op en kwam enkele dagen later ook niet aan de start van Parijs-Tours. Ondertussen is hij op vakantie vertrokken.

Philipsen en vriendin Melanie fietsen 104 kilometer "zonder training"

Al blijft Philipsen ook op vakantie fietsen. Met zijn vriendin Melanie Peetermans nam Philipsen deel aan L’Étape by Tour de France in Taiwan, een wielerevenement voor amateurs aan het Sun Moon Lake.

Philipsen, in zijn gele trui die hij droeg op dag twee in de Tour, en Peetermans legden de 104 kilometer met zo'n 1400 hoogtemeters af in 4 uur en 28 minuten. Al leek dat niet helemaal van een leien dakje te gaan.

"Vind jezelf een lief die je uitdaagt om 104 kilometer te rijden zonder training", schreef Peetermans op haar sociale media. Philipsen gooide nadien ook nog een flesje water over zijn vriendin om af te koelen.