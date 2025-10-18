📷 Jan-Willem van Schip reageert op geheel eigen wijze op diskwalificatie in Tour of Holland

Jan-Willem van Schip werd in de Tour of Holland gediskwalificeerd omdat zijn fiets niet conform de UCI-regels was. De Nederlander heeft nu voor het eerst gereageerd.

Door een niet-conforme zadelpen werd Jan-Willem van Schip na de eerste etappe uit de Tour of Holland gezet. Zijn ploeg Parkhotel Valkenburg protesteerde en stelde dat de fiets van Van Schip wel legaal was.

Hun klacht haalde echter niets uit, want Van Schip moest op dag drie niet meer starten in de tijdrit. Nu heeft de Nederlander zelf gereageerd op zijn diskwalificatie en doet dat met een lang en poëtisch bericht.

"Wat leren we van deze situatie? Dat ik dankbaar ben dat ik mag proberen. Dat het vet is als iemand zegt: hier ga ik voor. Uitgescholden worden omdat je iets anders doet is nooit leuk. Worden afgewezen omdat je je dromen najaagt doet pijn. Als het mis gaat moet je feilbaar zijn."

"Het contrast over wat je moet doen om te presteren in de wielrennerij en hetgeen de wielercultuur je aanmoedigt, kan niet groter. Nu op de Universiteit bloei ik op, iedereen stelt vragen, iedereen vertoont constant het gedrag om te leren, om nieuwsgierig te zijn, om beter te worden. Ik word daar blij van."





"Wat gaan we nu doen? A. B. B. Altijd. Blijven. Boren. Baancampagne. Gravelen proberen. Unbound meedoen. Iemand nog een gravelfiets/team in de aanbieding? Mijzelf blijven steunen om te blijven proberen."