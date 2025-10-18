📷 Quinten Hermans bezorgt Alpecin-Deceuninck een mooi afscheidscadeau

📷 Quinten Hermans bezorgt Alpecin-Deceuninck een mooi afscheidscadeau
Foto: © photonews

Quinten Hermans heeft zijn laatste wedstrijd voor Alpecin-Deceuninck gewonnen. In de Serenissima Gravel klopte hij wereldkampioen Florian Vermeersch.

Op het WK gravel moest Quinten Hermans afgelopen zondag nog tevreden zijn met een dertiende plaats, op meer dan vier minuten van wereldkampioen Florian Vermeersch. In Italië streden ze tegen elkaar. 

In de Serenissima Gravel moest Vermeersch in de sprint het hoofd buigen voor Hermans, die dit jaar op de weg niet heeft gewonnen. Voor Hermans was het meteen zijn afscheid bij Alpecin-Deceuninck. 

"Dit is heel mooi. In mijn laatste koers voor de ploeg was ik heel gretig om te presteren en als ploeg hebben we het goed gedaan. We hadden altijd iemand van voren en uiteindelijk viel alles op z'n plek", zei Hermans na afloop.

Geen veldrijden voor Hermans en Pidcock deze winter?

"Ik ben wel toe aan vakantie nu, het is een lang en zwaar seizoen geweest." Net als vorig seizoen zal Hermans wellicht het veldrijden links laten liggen, om zich zo beter te kunnen voorbereiden op het volgende seizoen bij zijn nieuwe ploeg. 

Hermans tekende een contract voor twee seizoenen bij Q36.5, de ploeg van Tom Pidcock. Ook de Brit komt dit seizoen wellicht niet in actie in het veld, na zijn derde plaats in de Vuelta wordt de weg steeds belangrijker voor hem. 

