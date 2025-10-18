Het is Red Bull menens: nieuwe sterke man trekt de touwtjes strak aan en verwijst naar komst Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is niet het enige nieuwe gezicht bij Red Bull. Een nieuwe sterke man zal daar de lijnen uittekenen en dat is Zak Dempster.

Eerst zou Sven Vanthourenhout een rol met een brede verantwoordelijkheid op zich nemen, maar hij lijkt toch vooral als ploegleider te zullen fungeren. Onder CEO Ralph Denk is het Zak Dempster die als Chief of Sports de touwtjes in handen krijgt. De Australiër kwam over van INEOS Grenadiers en begon op 1 oktober al aan zijn nieuwe taak.

"Er is een bepaalde urgentie om alle dingen op de juiste plek te laten vallen. Ik ben er meteen tegenaan gegaan", verzekert hij bij Cyclingnews. "Als Chief of Sports is mijn grootste verantwoordelijkheid om aan het grote plaatje te denken. Mijn rol is om alles te doen kloppen, samen met de ploegleiders en de groepen van coaches en sportwetenschappers."

Dempster let op cohesie bij Red Bull-BORA-hansgrohe

In het verleden was hij zelf vooral ploegleider. "Ik zal zelf niet meer als ploegleider de koers volgen in de auto, maar ik moet letten op de cohesie en de samenwerking in de ploeg. Dat is zo belangrijk voor de prestaties. Ik denk dat vrij gestructureerd en heel direct ben. Dit is een project waar ik echt in geloof. Er zijn bepaalde dingen in de ploeg die geprezen mogen worden, zelfs uit de tijd toen ik hier nog koerste."

Dempster heeft inderdaad ook nog voor BORA gereden. "De ambitie is om nog veel hoger te mikken. Het gaat er niet om enkel individuen van hoog niveau in onze rangen te hebben, het gaat om het creëren van een team. Ik heb deze week naar renners geluisterd en hun inzichten verworven. We hebben geen gebrek aan talent, we hebben een heel getalenteerde kern voor 2026."





Ook al geluisterd naar Evenepoel?

Dat is duidelijk een verwijzing naar de komst van Evenepoel, die mogelijk ook zijn visie al deelde met Dempster. "Met de kennis van de ploegleiders en het performance team zit het ook goed. Ik wil een omgeving van samenwerking, waar mensen bijdragen aan het project en blij zijn om zich volledig te kunnen geven. Het zal niet altijd comfortabel zijn, maar alles draait om de prestatie. Die richting gaan we uit als ploeg."