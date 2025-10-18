Ondanks 16 zeges dit seizoen: Isaac Del Toro doet opmerkelijke uitspraak over zichzelf

Isaac Del Toro gaf dit voorjaar nog de eindzege in de Giro uit handen, maar ontbolsterde daarna helemaal. Toch blijft de Mexciaan bescheiden.

Op de Colle delle Finestre liet Isaac Del Toro de Giro uit zijn handen glippen door niet te reageren op een aanval van Simon Yates, die daarna kon rekenen op de steun van Wout van Aert. Yates pakte zo toch nog de eindzege in de Giro in de voorlaatste etappe.

Op dat moment had Del Toro twee keer gewonnen dit jaar, maar reeg de zeges aan elkaar na de Giro. Hij won onder meer drie etappes en het eindklassement in Oostenrijk en zeven Italiaanse najaarsklassiekers.

Isaac Del Toro vindt zich geen supertalent

Met zestien zeges dit jaar staat Del Toro in de top vijf van renners met de meeste overwinningen dit seizoen, maar hij blijft bescheiden. "Ik zie mezelf niet als een supertalent", zegt de Mexicaan bij Cyclingnews.

"Ik wil geloven dat als ik hard genoeg werk, ik kan meedoen met de toppers. Ik ben de ploeg en de mensen om me heen zeer dankbaar", gaat hij verder. "Ik heb altijd geprobeerd het beste van mezelf te geven en het heeft gewerkt."

"Ik heb heel veel geleerd en me ook echt verder ontwikkeld. Deze winter hebben we met de ploeg een plan gemaakt voor me, maar na wat problemen aan het begin van het seizoen leken die moeilijk om nog te bereiken. Uiteindelijk was het ongelooflijk en ben ik zoveel beter geworden."