"Ongepast": voorzitter rennersvakbond kritisch voor Lotto en Intermarché-Wanty

De fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty lijkt er dan toch te komen. Voor veel renners zorgt het wel voor onzekerheid en dat vindt Adam Hansen, voorzitter van rennersvakbond CPA, niet kunnen.

Op zijn sociale media ging Hansen dieper in op de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty. "Iedereen weet dat er na zo’n fusie slechts 30 plaatsen beschikbaar zijn in een team, terwijl we met 44 contracten overblijven bij beide teams."

"Dat renners niet weten of ze überhaupt een werkgever hebben volgend seizoen, zeker zo diep in oktober, is net hetgeen we nièt willen. Wat me het meest stoorde, is hoeveel renners er onzeker waren over hun toekomst."

"Nog teleurstellender was het om sommigen van hen te zeggen dat ze geen contract hebben voor volgend seizoen. En dat terwijl hen was verteld dat dat wél het geval was”, kijkt de voorzitter kritisch in de richting van de wielerteams", stelt Hansen.

"De rennersvakbond zou niet diegene moeten zijn die met dat nieuws komt, al zeker niet in oktober. Het brak echt mijn hart het nieuws te vertellen. Deze situatie maakt duidelijk dat we samen met de UCI moeten werken aan een sterker protocol dat de renners beschermt."

“Ik wil Lotto en Intermarché aan de andere kant wel bedanken dat ze samen een oplossing vonden om in de eerste plaats nog een team te hebben. Het wordt steeds moeilijker voor teams om te blijven bestaan, dus het is positief dat beide teams het mogelijk maakten om te fuseren.”

"Maar nogmaals, de communicatie en transparantie naar renners toe, was ongepast. Goed, we kunnen het verleden niet veranderen en moeten vooruitkijken. Ik zal de UCI informeren over de situatie van elke gecontracteerde renner."