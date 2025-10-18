Rijdt Van Aert het WK veldrijden? Bondscoach De Clercq verklapt wat de doorslag zal geven

Wout van Aert stond begin dit jaar verrassend aan de start van het WK veldrijden. Bondscoach Angelo De Clercq verwacht dat Van Aert dit seizoen opnieuw laat zal beslissen.

Amper een week voor het WK veldrijden besliste Wout van Aert dit jaar dat hij aan de start zou staan. Door een vroege valpartij kwam er nooit een duel met Mathieu van der Poel en Van Aert moest nog maar eens tevreden zijn met zilver.

Waar en wanneer Van Aert voor het eerst het veld zal induiken dit seizoen, is nog niet duidelijk. Van Aert geniet op dit moment nog van vakantie in Italië met zijn vrouw Sarah, trainen doet Van Aert dus nog niet.

Bondscoach Angelo De Clercq verwacht wel dat Van Aert dit seizoen meer in het veld te zien zal zijn dan vorig jaar, toen hij amper zes crossen reed. Over het WK in Hulst is er nog niet gesproken, al ligt het parcours hem niet echt.

Rijdt Van Aert WK veldrijden in Hulst?

"Vies parcours, jom. Niet echt op maat van Wout", zegt Paul Herygers bij Het Nieuwsblad. Al zouden er wel pontons op het water gelegd worden, waar de renners twee of drie keer over zouden moeten. "Dat zou zijn redding kunnen zijn, want zoals het parcours nu is…"





Al denkt De Clercq dat Van Aert iets anders de doorslag zal laten geven wat zijn deelname betreft. "Ik denk dat Wout opnieuw laat zal beslissen over het WK en zijn keuze zal laten afhangen van de vorm van het moment."