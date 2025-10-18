Toekomstig ploegmaat van Evenepoel en toptransfer lijkt van de aardbol verdwenen te zijn

Vorig jaar was Oier Lazkano nog een van de revelaties in het peloton, de Spanjaard versierde een transfer van Movistar naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Maar het voorbije half jaar reed Lazkano geen enkele koers meer.

In 2023 werd Oier Lazkano tweede in Dwars door Vlaanderen en Spaans kampioen op de weg, in 2024 won hij de Clasica Jaen, de Spaanse Strade Bianche, en derde in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Lazkano schoof ook vaak mee in lange ontsnappingen, in de Tour vorig jaar zes keer. In de achttiende etappe leverde hem dat ook een vijfde plaats op. De prestaties van Lazkano sprongen in het oog en hij versierde een transfer.

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe liep het dit jaar echter veel minder. Lazkano kwam er dit voorjaar niet aan te pas, in geen enkele klassieker haalde hij de top 100. In Parijs-Roubaix kwam hij als 117de en allerlaatste over de streep, op 21 minuten van Van der Poel.

Lazkano niet aanwezig op teamdagen Red Bull-BORA-hansgrohe?

Het was ook meteen de laatste koers van Lazkano dit jaar, sinds 13 april is hij niet meer in actie gekomen. Zijn laatste bericht op Instagram plaatste hij op 23 april, op zijn Strava is het sinds 31 mei stil.

Ook bij Red Bull-BORA-hansgrohe blijft het stil. Ploegleider Patxi Vila zei tijdens de Vuelta bij Marca: "Ik kan door de richtlijnen van het team nergens commentaar op geven." Het doet het mysterie rond de toekomstige ploegmaat van Remco Evenepoel alleen maar toenemen.

Volgende week houdt Red Bull–Bora–hansgrohe zijn teamdagen in Salzburg, waar onder meer Evenepoel zal bij zijn. Volgens Cycling Report zal dat ook zonder Lazkano zijn, die nog een contract heeft tot 2027 bij de Duitse ploeg.