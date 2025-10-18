Uijtdebroeks moet tevreden zijn met ereplaats in China en is helder over zijn prestatie

Cian Uijtdebroeks moest in de enige bergrit in de Ronde van Guangxi tevreden zijn met een ereplaats. De Belg van Visma-Lease a Bike was wel tevreden achteraf.

De eerste vier etappes van de Ronde van Guangxi eindigden telkens op een massasprint. Vier keer trok Paul Magnier van Soudal Quick-Step aan het langste eind, op dag vijf kwam er een einde aan zijn zegereeks.

In de voorlaatste etappe was 165 kilometer lang, de aankomst lag op de top van Nongla Scenic Area (3.2 km aan 7.3%). De laatste 1,2 kilometer liep gemiddeld 14,8% op, de klimmers konden zich dus eindelijk eens tonen.

De Brit Paul Double (Jayco-AlUla) klom het best naar boven en sloeg een dubbelslag. Cian Uijtdebroeks kwam als vijfde over de streep op elf seconden, net na zijn ploegmaat Jorgen Nordhagen.

Uijtdebroeks over ereplaats in Guangxi

"De benen voelden goed", zei Uijtdebroeks na afloop. "Gezien de lastige finish hadden we met de ploeg ons vizier gericht op de slotklim. Ik voelde me vandaag zeker in orde. De benen waren prima, maar de zege bleek helaas net niet haalbaar."

In het klassement staat Uijtdebroeks zesde in het klassement, op 23 seconden van Double. Dat zal wellicht zo blijven, want in de slotrit van zondag wordt opnieuw een massasprint verwacht en krijgt Magnier nog een kans om te winnen.