Van der Poel blinkt uit in het wisselen tussen de cross en de weg: oud-wereldkampioen zegt waarom

Foto: © photonews

Het switchen van de ene naar andere discipline komt niet zonder uitdagingen. Dat heeft Van der Poel ook al gevonden. Toch heeft hij zonder de minste moeite de afgelopen seizoenen de omschakeling van de weg naar de cross en omgekeerd gemaakt.

Specialist ter zake Richard Groenendaal legt in Wieler Revue uit hoe dat komt. Groenendaal combineerde tijdens zijn actieve carrière ook meerdere disciplines, maar was toch vooral in het veldrijden actief. Van der Poel neemt er naast de weg en het veldrijden graag het mountainbiken bij, maar dat gebeurt lang niet zonder slag of stoot. 

Groenendaal heeft de mountainbikekwestie van Van der Poel ook besproken, maar benadrukt tegelijk waarom het in de cross wel zo vlot gaat. "Het veldrijden kost hem weinig energie. Hij doet dat in een korte periode en heeft die prikkel juist nodig. Zo blijft hij scherp, want dat is de discipline waarin hij ooit groot werd", aldus de landgenoot van VDP.

Weg en cross liggen technisch dicht bij elkaar

De voormalige wereldkampioen veldrijden ziet hoe Van der Poel alvast twee disciplines moeiteloos met elkaar afwisselt. "De overgang van de cross naar de weg gaat hem makkelijk af, omdat die werelden technisch dichter bij elkaar liggen." Dat helpt hem ook om de omgekeerde beweging te maken wanneer de veldritwinter er dan opzit.

Bovendien is er dan nog genoeg tijd om toe te werken naar Milaan-Sanremo. Dat is meestal het eerste grote doel in het wegseizoen en gaat pas door in het tweede deel van de maand maart. Het veldrijden stelt Van der Poel dus niet voor problemen, mountainbiken wél. "Mountainbiken is gewoon een heel andere sport", onderstreept Groenendaal.

Durft Van der Poel grote beslissing nemen?

Het blijft afwachten of Van der Poel in de toekomst grote beslissingen gaat nemen om in het mountainbiken weer beter voor de dag te komen. De andere optie is om aan de top te blijven in hetgene dat hij nu al wel supergoed doet.

Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Richard Groenendaal
Mathieu Van Der Poel

