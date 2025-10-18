Van der Poel vs Van Aert: oud-renner legt het verschil uit, maar stoort zich ook aan iets

Van der Poel vs Van Aert: oud-renner legt het verschil uit, maar stoort zich ook aan iets
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel en Wout van Aert worden beschouwd als hetzelfde type renner, maar een verschil is er wel degelijk. Een oud-renner probeert het uit te leggen.

Moreno Moser geeft bij bici.PRO een interview over voornamelijk Mathieu van der Poel. Zo heeft de Italiaan het over de concurrentiestrijd met Pogacar. Ook de vergelijking met Van Aert komt ter sprake. "Wout van Aert is zwaarder dan hij, maar is bergop sterker. Toch heeft Van der Poel nog iets meer. Van Aert is completer, maar als hij moet winnen, heeft Mathieu altijd net dat tikkeltje meer."

Dat uit zich volgens Moser ook in het palmares van beide heren, zelfs wanneer je alleen nog maar het huidige seizoen in ogenschouw neemt. Hij vindt dat vooral lof voor Van der Poel op zijn plaats is. "Hij heeft dit seizoen eigenlijk niets verkeerd gedaan: hij won Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix en hij won een etappe en droeg de gele trui in de Tour de France."

Van der Poel kreeg een longontsteking

Van der Poel kan dus spreken van een perfect seizoen, maar het was wel alweer een seizoen met amper 41 koersdagen op zijn teller. "Misschien wist hij dat het WK te zwaar was en richtte hij zich daarom op het mountainbiken. Hij reed nog de Renewi Tour en kreeg daarna een longontsteking", heeft Moser hier een verklaring voor.

De neef van Franceso Moser vraagt begrip voor VDP. "Onlangs deed hij deze uitspraak: "Ik beëindigde mijn seizoen omdat ik een longontsteking had en moest herstellen, maar weet niet waar ik de motivatie nog moest vinden". Ik ben het daar mee eens. Sterker nog: welke koersen waren er in het tweede deel van het seizoen voor een renner zoals hij?"

Moser vond kampioenschappen te zwaar

De ex-winnaar van de Strade Bianche stoort zich eraan dat klassieke renners geen rol van betekenis konden spelen in de kampioenschappen. "Greg (Luca Gregorio van Eurosport, red.) en ik zeggen het al een tijdje: hoe is het mogelijk dat het WK en EK zo zwaar zijn dat renners als Van der Poel, Pedersen en Van Aert op voorhand afzeggen?"

Moreno Moser
Mathieu Van Der Poel
Wout Van Aert

