Waarom kan Van der Poel niet altijd concurreren met Pogacar? Moser legt grote verschil uit

Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix en Wout van Aert in de slotrit van de Tour op Montmartre. Zij konden als een van de enigen Tadej Pogacar kloppen dit jaar in een rechtstreeks duel.

Moreno Moser, neef van Francesco en zelf ex-renner, is lovend voor Van der Poel. "Ik denk dat hij een van de renners is die zijn kwaliteiten en zijn motor het beste optimaliseert", zegt Moser bij Bici.Pro.

"Zijn motor is fragieler dan die van Pogacar, die elke dag sterk is en herstelt wanneer nodig. Van der Poel ontploft als hij het te bont maakt. In etappekoersen kan hij één geweldige dag hebben, maar niet twee keer op rij."

Van der Poel kan Pogacar kloppen in de klassiekers

"Hij kan heel diep gaan, maar heeft niet hetzelfde aerobe vermogen als Pogacar of pure klimmers. Hij is ongelooflijk krachtig en zit vol snel reagerende spiervezels. Maar wanneer zijn suikervoorraad uitgeput raakt, daalt zijn efficiëntie."

"Wanneer hij in vorm is, kent Van der Poel geen angst voor Pogacar. Hij gaat er recht op af. Ik hou ervan dat hij zo doortastend is. Wat mij het meest imponeert is zijn gemak op de fiets. Wie heeft gekoerst, ziet zoiets meteen."