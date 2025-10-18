Veldrijder Alpecin-Deceuninck eerlijke verliezer na pijnlijke fout en steekt hand in eigen boezem
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu via Instagram!
Het was ontgoocheling bij Alpecin-Deceuninck en vreugde bij Crelan-Corendon na de cross in Essen. Al was het niet de verwachte renner van Crelan-Corendon die daar juichte. Het manoeuvre van Laurens Sweeck bij Niels Vandeputte was wel allesbepalend.
Toon Vandebosch kwam als winnaar uit de debatten. "De conditie is heel goed de laatste maand. Ik verwachtte wel een podiumplaats. Niels Vandeputte en Laurens Sweeck zijn killers. Ik heb een beetje geluk gehad, maar het is heel leuk om te winnen. Laurens reed lek toen hij Niels passeerde. Ik riep dat ik tweede reed en Laurens ging aan de kant. Als je als eerste de laatste bocht inging, wist je dat de zege er in zat."
Tijdens de VRT-uitzending kwam met Victor Van de Putte ook de nummer 2 voor de Exact Cross-microfoon. "Toon Vandebosch verraste mij nog in de laatste bocht. Ik zag Laurens Sweeck en Niels Vandeputte elkaar raken, het was even heel hectisch. Toen ik over de meet kwam, overheerste vooral teleurstelling over de gemiste kans."
Knappe reactie Vandeputte
Het gebeurt niet altijd dat het vooral uitkijken is naar de reactie van de derde in de uitslag, maar dat was nu wel het geval. Dat was echter Niels Vandeputte. "Op het einde is het hard tegen hard. Ik had de bocht moeten dichthouden", zegt hij over zijn duel met Sweeck. Hij steekt de hand dus in eigen boezem: een knappe reactie van Vandeputte.
Het is ook terecht, want dat was ook het oordeel van co-commentator Paul Herygers. Toch is het niet evident om het in alle ontgoocheling vlak na de cross zo te verwoorden. "Ik had Laurens niet binnendoor verwacht. Het was niet het allermooiste manoeuvre, maar je weet dat het op zoiets aankomst. Achteraf gezien had ik hem wel mogen verwachten."
Vandeputte snel weer op de fiets
Vandeputte kwam ten val, maar eindigde toch nog op het podium. "Ik mag een prijs krijgen om zo rap mogelijk terug op de fiets springen", lacht hij. "Door dat manoeuvre te doen, reed Laurens lek. Het doel was echt wel om te winnen. Dan mag je niet helemaal tevreden zijn met een podiumplaats."
Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief