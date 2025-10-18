Voor deze persoon is afscheid van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step heftig: "Hij huilde op mijn schouder"

Bij Soudal Quick-Step is het afscheid aan Remco Evenepoel achter de rug. Voor de ene was het heftiger dan voor de andere.

Phil Lowe heeft bij de RTBF verteld over hoe dat afscheid voor hem was. De Brit leek wel vaak de bodyguard van Evenepoel, maar is eigenlijk de perschef bij Soudal Quick-Step. "We zijn samen gestart bij Soudal Quick-Step. Ik werd aangenomen als persverantwoordelijke in het team. Het was voor mij een eerste ervaring in deze functie."

Het is dus al sinds 2019 dat Evenepoel en Lowe samenwerkten. "Mijn missie was al snel om Remco in alle koersen te volgen. We moesten de balans vinden tussen de vragen van journalisten en sponsoren en te weten wanneer het beste moment was om Remco het minst onder druk te zetten." Op sommige momenten kon aan die vragen voldoen worden, maar natuurlijk niet altijd.

Emotionele ritzege van Evenepoel in Vuelta

Lowe zal de ritzege van Evenepoel in de achttiende Vuelta-rit in 2023 nooit vergeten. Dat was voor Lowe het meest emotionele moment in al die jaren. "Hij won de etappe na een lange ontsnapping. De volgende ochtend zag hij een foto in de krant. Hij huilde op mijn schouder. Alle emoties kwamen naar boven." Lowe heeft dan ook stevige schouders.

Hun onderlinge band voelde toen anders aan in vergelijking met het alledaagse leven. "Ik heb mezelf altijd als een grote broer van Remco van gevoeld. Die dag denk ik dat onze relatie voor de eerste keer was zoals die tussen een vader en zijn zoon. Ik ben erg trots op hem en op de persoon die hij geworden is, losstaand van de uitzonderlijke renner die hij is."





Evenepoel krijgt shirt van Rode Duivel cadeau

Lowe weet al wat hij het meest ga missen. "Wat ik het meest ga missen, is te weten hoe het met hem, zijn ouders en zijn familie gaat. Ik zal ook onze discussies over voetbal missen." Evenepoel heeft van hem een shirt van Jérémy Doku gekregen als afscheidscadeau, want Lowe is een supporter van Man City.