WorldTour-teams voor schut gezet, maar Laporte maakt Visma blij en Herygers streng na ontknoping in de cross

WorldTour-teams voor schut gezet, maar Laporte maakt Visma blij en Herygers streng na ontknoping in de cross
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het gebeurt zelden dat WorldTour-teams eens een neus gezet worden door een ploeg van een lager niveau, maar het kan dus wel. Dat heeft de Tour of Holland aangetoond. In de cross waren Vandebosch en Brand aan het feest.

Tour of Holland

Een dag nadat de derde rit geannuleerd werd wegens voertuigen op het parcours, ging de Tour of Holland verder met de etappe naar de VAM-berg. Leider Hayter kwam al vroeg in de problemen en stapte af. Op de laatste keer de VAM-berg op het lokale circuit kwam Kubis met zijn demarrage. Enkel De Jong van het bescheiden VolkerWessels-Merckx kon volgen.

Zo eiste een renner van een continentale ploeg een belangrijke rol op in een koers met topteams uit de WorldTour. Laporte zat op de top bijvoorbeeld wel op een gaatje, maar dichtte de kloof nog op het vlakke. Hij zwoegde zich zelfs nog langs Kubis. Op de versnelling van De Jong in de sprint had geen van beiden een antwoord. Een knappe stunt van de Nederlander. Laporte is na zijn tweede plaats in de rit de nieuwe leider.

Veldrit in Essen

Niet alleen het wegwielrennen kwam vandaag aan bod, maar ook het veldrijden. Bij de vrouwen greep Lucinda Brand in Essen haar kans om met een 2 op 2 aan het seizoen te beginnen. Ze moest wel Casasola, Norbert Riberolle en Van Alpen in haar buurt dulden. Brand klaarde de klus in de sprint. Casasola werd tweede en Norbert Riberolle derde. 

Bij de mannen vormde zich een kopgroep van zes renners: Mason, Sweeck, Janssen, Victor Van de Putte, Niels Vandeputte en Vandebosch zaten vooraan. De Spanjaard Suarez Fernandez maakte ook nog de aansluiting. Vandeputte manoeuvreerde zich in de slotronde naar de koppositie, met vooral Sweeck nog in het wiel. Vandeputte liet in een bocht nog de deur open.

Sweeck ging er met een slimme zet voorbij. Vandeputte kwam achter hem zelfs ten val. Voor Sweeck liep het ook nog mis, want hij reed nog lek met de slotmeters in zicht. Zijn teamgenoot Vandebosch nam het dan weer over en snelde naar winst. Van de Putte werd tweede en Vandeputte derde. Herygers was er in de VRT-uitzending scherp over dat Vandeputte de deur open liet in dat duel met Sweeck. "Dat moet hij niet doen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Christophe Laporte
Niels Vandeputte

Meer nieuws

Voor deze persoon is afscheid van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step heftig: "Hij huilde op mijn schouder"

Voor deze persoon is afscheid van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step heftig: "Hij huilde op mijn schouder"

15:00
"Uitje voor mama en papa": Wout van Aert en Sarah op romantische trip op speciale plek voor hen beiden Naast de fiets

"Uitje voor mama en papa": Wout van Aert en Sarah op romantische trip op speciale plek voor hen beiden

14:00
Rijdt Van Aert het WK veldrijden? Bondscoach De Clercq verklapt wat de doorslag zal geven

Rijdt Van Aert het WK veldrijden? Bondscoach De Clercq verklapt wat de doorslag zal geven

13:30
Ondanks 16 zeges dit seizoen: Isaac Del Toro doet opmerkelijke uitspraak over zichzelf

Ondanks 16 zeges dit seizoen: Isaac Del Toro doet opmerkelijke uitspraak over zichzelf

13:00
Waarom kan Van der Poel niet altijd concurreren met Pogacar? Moser legt grote verschil uit

Waarom kan Van der Poel niet altijd concurreren met Pogacar? Moser legt grote verschil uit

12:30
Uijtdebroeks moet tevreden zijn met ereplaats in China en is helder over zijn prestatie

Uijtdebroeks moet tevreden zijn met ereplaats in China en is helder over zijn prestatie

12:00
"Ongepast": voorzitter rennersvakbond kritisch voor Lotto en Intermarché-Wanty

"Ongepast": voorzitter rennersvakbond kritisch voor Lotto en Intermarché-Wanty

11:00
📷 "Zonder training": Jasper Philipsen doet vriendin Melanie stevig afzien

📷 "Zonder training": Jasper Philipsen doet vriendin Melanie stevig afzien

10:00
📷 Jan-Willem van Schip reageert op geheel eigen wijze op diskwalificatie in Tour of Holland

📷 Jan-Willem van Schip reageert op geheel eigen wijze op diskwalificatie in Tour of Holland

09:00
Toekomstig ploegmaat van Evenepoel en toptransfer lijkt van de aardbol verdwenen te zijn

Toekomstig ploegmaat van Evenepoel en toptransfer lijkt van de aardbol verdwenen te zijn

08:30
📷 Quinten Hermans bezorgt Alpecin-Deceuninck een mooi afscheidscadeau

📷 Quinten Hermans bezorgt Alpecin-Deceuninck een mooi afscheidscadeau

08:00
"Al twee jaar zeggen ze 'f*ck you'": Wellens over Van der Poel en Van Aert

"Al twee jaar zeggen ze 'f*ck you'": Wellens over Van der Poel en Van Aert

07:31
Analist houdt zich niet in en geeft harde kritiek op Lotte Kopecky

Analist houdt zich niet in en geeft harde kritiek op Lotte Kopecky

07:00
Ploegleider van Quick-Step reageert klaar en duidelijk op stopzetting in Tour of Holland

Ploegleider van Quick-Step reageert klaar en duidelijk op stopzetting in Tour of Holland

21:30
"Hij wordt gezocht": Zonneveld adviseert gediskwalificeerde renner naar rechter te stappen

"Hij wordt gezocht": Zonneveld adviseert gediskwalificeerde renner naar rechter te stappen

20:30
Verzorger verklapt ferme discussie tussen Remco Evenepoel en Wilfried Peeters

Verzorger verklapt ferme discussie tussen Remco Evenepoel en Wilfried Peeters

20:00
Quick-Step heeft twee topsprinters in huis: Steekt Magnier Merlier voorbij in rangorde?

Quick-Step heeft twee topsprinters in huis: Steekt Magnier Merlier voorbij in rangorde?

19:00
"Blij dat ik weer mijn botten kan aantrekken": Roland Liboton heeft nieuwe job in veldrijden

"Blij dat ik weer mijn botten kan aantrekken": Roland Liboton heeft nieuwe job in veldrijden

18:00
Van een verrassing gesproken: Belgische ploeg verdwijnt uit het peloton

Van een verrassing gesproken: Belgische ploeg verdwijnt uit het peloton

17:30
Enkel Pogacar, Del Toro, Roglic en Vingegaard: reden bekend waarom Evenepoel niet op Cycling Masters is

Enkel Pogacar, Del Toro, Roglic en Vingegaard: reden bekend waarom Evenepoel niet op Cycling Masters is

17/10
OFFICIEEL Twee bekende namen van Q36.5 Pro Cycling stoppen met koersen

OFFICIEEL Twee bekende namen van Q36.5 Pro Cycling stoppen met koersen

17/10
Nieuwe zege voor Paul Magnier: Jurgen Foré neemt drastisch besluit

Nieuwe zege voor Paul Magnier: Jurgen Foré neemt drastisch besluit

17/10
Druk om een belangrijke veldrit te winnen? Renner krijgt vier kansen om EK-kwalificatie af te dwingen

Druk om een belangrijke veldrit te winnen? Renner krijgt vier kansen om EK-kwalificatie af te dwingen

17/10
Etappe van Tour of Holland stopgezet en geannuleerd

Etappe van Tour of Holland stopgezet en geannuleerd

17/10
Merckx spreekt klare taal over Evenepoel: "Dan had hij de Tour de France al gewonnen"

Merckx spreekt klare taal over Evenepoel: "Dan had hij de Tour de France al gewonnen"

17/10
"Slechts één iemand bracht Pogacar in verlegenheid": en het was niet Wout van Aert op Montmartre!

"Slechts één iemand bracht Pogacar in verlegenheid": en het was niet Wout van Aert op Montmartre!

17/10
Teller van Magnier blijft lopen: kan hij Pogacar nog inhalen als zegekoning?

Teller van Magnier blijft lopen: kan hij Pogacar nog inhalen als zegekoning?

17/10
"Belachelijke regels": Victor Campenaerts denkt ultieme droom helemaal mis te lopen

"Belachelijke regels": Victor Campenaerts denkt ultieme droom helemaal mis te lopen

17/10
"Ik ga er geen euro meer door verdienen": Renner van Lotto Cycling Team zit met groot plan

"Ik ga er geen euro meer door verdienen": Renner van Lotto Cycling Team zit met groot plan

17/10
📷 Oumi zit met dubbel gevoel over haar leven met Remco: "Ben ik me heel goed bewust van" Naast de fiets

📷 Oumi zit met dubbel gevoel over haar leven met Remco: "Ben ik me heel goed bewust van"

17/10
🎥 Bekijk de beelden! Oeps, renner van Visma Lease a Bike vergist zich in volle finale... van finishlijn

🎥 Bekijk de beelden! Oeps, renner van Visma Lease a Bike vergist zich in volle finale... van finishlijn

17/10
"Het is ongelofelijk": Ritwinnaar kijkt op van knalweek van Soudal Quick-Step

"Het is ongelofelijk": Ritwinnaar kijkt op van knalweek van Soudal Quick-Step

17/10
Toon Aerts krijgt contract bij fusieploeg: deze renner is daar het slachtoffer van

Toon Aerts krijgt contract bij fusieploeg: deze renner is daar het slachtoffer van

17/10
Licentiehouder van Lotto Cycling Team komt met belangrijk nieuws over fusie met Intermarché

Licentiehouder van Lotto Cycling Team komt met belangrijk nieuws over fusie met Intermarché

17/10
"Begrijp ik nu beter": golf deed Mathieu van der Poel iets beseffen over zijn fans

"Begrijp ik nu beter": golf deed Mathieu van der Poel iets beseffen over zijn fans

17/10
Fem van Empel openhartig over haar moeilijke periode: "Niemand wist dat"

Fem van Empel openhartig over haar moeilijke periode: "Niemand wist dat"

16/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Tim Merlier Tadej Pogacar Toon Aerts Mathieu Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Ethan Hayter Jan-Willem Van Schip Jasper De Buyst Quinten Hermans Axel Merckx Oier Lazkano Laurens Huys Victor Campenaerts Jasper Philipsen Lindsay De Vylder Christophe Laporte Gianluca Brambilla Niels Vandeputte

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved