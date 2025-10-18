WorldTour-teams voor schut gezet, maar Laporte maakt Visma blij en Herygers streng na ontknoping in de cross

Het gebeurt zelden dat WorldTour-teams eens een neus gezet worden door een ploeg van een lager niveau, maar het kan dus wel. Dat heeft de Tour of Holland aangetoond. In de cross waren Vandebosch en Brand aan het feest.

Tour of Holland

Een dag nadat de derde rit geannuleerd werd wegens voertuigen op het parcours, ging de Tour of Holland verder met de etappe naar de VAM-berg. Leider Hayter kwam al vroeg in de problemen en stapte af. Op de laatste keer de VAM-berg op het lokale circuit kwam Kubis met zijn demarrage. Enkel De Jong van het bescheiden VolkerWessels-Merckx kon volgen.

Zo eiste een renner van een continentale ploeg een belangrijke rol op in een koers met topteams uit de WorldTour. Laporte zat op de top bijvoorbeeld wel op een gaatje, maar dichtte de kloof nog op het vlakke. Hij zwoegde zich zelfs nog langs Kubis. Op de versnelling van De Jong in de sprint had geen van beiden een antwoord. Een knappe stunt van de Nederlander. Laporte is na zijn tweede plaats in de rit de nieuwe leider.

Veldrit in Essen

Niet alleen het wegwielrennen kwam vandaag aan bod, maar ook het veldrijden. Bij de vrouwen greep Lucinda Brand in Essen haar kans om met een 2 op 2 aan het seizoen te beginnen. Ze moest wel Casasola, Norbert Riberolle en Van Alpen in haar buurt dulden. Brand klaarde de klus in de sprint. Casasola werd tweede en Norbert Riberolle derde.

Bij de mannen vormde zich een kopgroep van zes renners: Mason, Sweeck, Janssen, Victor Van de Putte, Niels Vandeputte en Vandebosch zaten vooraan. De Spanjaard Suarez Fernandez maakte ook nog de aansluiting. Vandeputte manoeuvreerde zich in de slotronde naar de koppositie, met vooral Sweeck nog in het wiel. Vandeputte liet in een bocht nog de deur open.

Sweeck ging er met een slimme zet voorbij. Vandeputte kwam achter hem zelfs ten val. Voor Sweeck liep het ook nog mis, want hij reed nog lek met de slotmeters in zicht. Zijn teamgenoot Vandebosch nam het dan weer over en snelde naar winst. Van de Putte werd tweede en Vandeputte derde. Herygers was er in de VRT-uitzending scherp over dat Vandeputte de deur open liet in dat duel met Sweeck. "Dat moet hij niet doen."