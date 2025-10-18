"Wout van Aert is er niet vanzelf gekomen": oproep tot actie

Er is weer enige beweging in België om het wielrennen in ons land te bevorderen. Wout van Aert is slechts één van de toppers uit Vlaanderen in het veldrijden, maar nu wil ook Wallonië een tandje hoger schakelen.

Het is dus in het Franstalige gedeelte van het land dat deze beweging plaatsvindt. Daar was dan ook nog een ruimte om een achterstand goed te maken. RTL meldt dat in Malmedy, de stad in de provincie Luik, het eerste Waalse veldritparcours is aangelegd dat het hele jaar door gratis en voor iedereen toegankelijk is. Een belangrijk moment.

Zo kunnen Waalse jongens en meisjes die graag met de fiets rijden daar werken aan hun techniek. Wie weet kunnen ze dan later wel de stap zetten naar de profs. Door zo'n veldritparcours beschikbaar te maken, kunnen mogelijk ook jongeren overtuigd worden die anders eerder zouden lonken naar het mountainbiken of wegwielrennen.

Zet politiek zich genoeg achter het wielrennen?

Bij de inhuldiging hadden de personen op en langs het parcours dan ook een duidelijke mening. "In Vlaanderen hebben ze het al verschillende jaren goed begrepen", zegt een Waalse man voor de tv-camera's. "Renners als Wout van Aert zijn er niet vanzelf gekomen. Wallonië moet volgen, maar de politiek ook." Dat is een zeer heldere oproep.

Hij verwijst onder andere naar Adeps, een dienst die belast is met het bevorderen van sport bij de bevolking onder de Franstalige Gemeenschap. "Adeps heeft geholpen om dit veldritparcours tot stand te brengen. Zo kunnen in Wallonië echt ergens komen", klinkt het nu wel positief. Hopelijk werpt dit parcours dan ook zijn vruchten af.





Veldrijden wordt mogelijk olympische sport

Stel je voor dat we binnen een tiental jaar evenveel Waalse toppers als Vlaamse toppers zouden hebben in het veldrijden. Dan zou België als natie een nog grotere greep krijgen op de sport. Dat zou ook interessant zijn met eventuele Winterspelen in gedachten, als het veldrijden een olympische sport wordt.