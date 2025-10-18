"Wout van Aert is er niet vanzelf gekomen": oproep tot actie

"Wout van Aert is er niet vanzelf gekomen": oproep tot actie
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er is weer enige beweging in België om het wielrennen in ons land te bevorderen. Wout van Aert is slechts één van de toppers uit Vlaanderen in het veldrijden, maar nu wil ook Wallonië een tandje hoger schakelen.

Het is dus in het Franstalige gedeelte van het land dat deze beweging plaatsvindt. Daar was dan ook nog een ruimte om een achterstand goed te maken. RTL meldt dat in Malmedy, de stad in de provincie Luik, het eerste Waalse veldritparcours is aangelegd dat het hele jaar door gratis en voor iedereen toegankelijk is. Een belangrijk moment.

Zo kunnen Waalse jongens en meisjes die graag met de fiets rijden daar werken aan hun techniek. Wie weet kunnen ze dan later wel de stap zetten naar de profs. Door zo'n veldritparcours beschikbaar te maken, kunnen mogelijk ook jongeren overtuigd worden die anders eerder zouden lonken naar het mountainbiken of wegwielrennen.

Zet politiek zich genoeg achter het wielrennen?

Bij de inhuldiging hadden de personen op en langs het parcours dan ook een duidelijke mening. "In Vlaanderen hebben ze het al verschillende jaren goed begrepen", zegt een Waalse man voor de tv-camera's. "Renners als Wout van Aert zijn er niet vanzelf gekomen. Wallonië moet volgen, maar de politiek ook." Dat is een zeer heldere oproep.

Hij verwijst onder andere naar Adeps, een dienst die belast is met het bevorderen van sport bij de bevolking onder de Franstalige Gemeenschap. "Adeps heeft geholpen om dit veldritparcours tot stand te brengen. Zo kunnen in Wallonië echt ergens komen", klinkt het nu wel positief. Hopelijk werpt dit parcours dan ook zijn vruchten af. 

Veldrijden wordt mogelijk olympische sport

Stel je voor dat we binnen een tiental jaar evenveel Waalse toppers als Vlaamse toppers zouden hebben in het veldrijden. Dan zou België als natie een nog grotere greep krijgen op de sport. Dat zou ook interessant zijn met eventuele Winterspelen in gedachten, als het veldrijden een olympische sport wordt. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

"Uitje voor mama en papa": Wout van Aert en Sarah op romantische trip op speciale plek voor hen beiden Naast de fiets

"Uitje voor mama en papa": Wout van Aert en Sarah op romantische trip op speciale plek voor hen beiden

14:00
Rijdt Van Aert het WK veldrijden? Bondscoach De Clercq verklapt wat de doorslag zal geven

Rijdt Van Aert het WK veldrijden? Bondscoach De Clercq verklapt wat de doorslag zal geven

13:30
WorldTour-teams voor schut gezet, maar Laporte maakt Visma blij en Herygers streng na ontknoping in de cross

WorldTour-teams voor schut gezet, maar Laporte maakt Visma blij en Herygers streng na ontknoping in de cross

16:09
"Al twee jaar zeggen ze 'f*ck you'": Wellens over Van der Poel en Van Aert

"Al twee jaar zeggen ze 'f*ck you'": Wellens over Van der Poel en Van Aert

07:31
Voor deze persoon is afscheid van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step heftig: "Hij huilde op mijn schouder"

Voor deze persoon is afscheid van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step heftig: "Hij huilde op mijn schouder"

15:00
Ondanks 16 zeges dit seizoen: Isaac Del Toro doet opmerkelijke uitspraak over zichzelf

Ondanks 16 zeges dit seizoen: Isaac Del Toro doet opmerkelijke uitspraak over zichzelf

13:00
Waarom kan Van der Poel niet altijd concurreren met Pogacar? Moser legt grote verschil uit

Waarom kan Van der Poel niet altijd concurreren met Pogacar? Moser legt grote verschil uit

12:30
Uijtdebroeks moet tevreden zijn met ereplaats in China en is helder over zijn prestatie

Uijtdebroeks moet tevreden zijn met ereplaats in China en is helder over zijn prestatie

12:00
"Ongepast": voorzitter rennersvakbond kritisch voor Lotto en Intermarché-Wanty

"Ongepast": voorzitter rennersvakbond kritisch voor Lotto en Intermarché-Wanty

11:00
📷 "Zonder training": Jasper Philipsen doet vriendin Melanie stevig afzien

📷 "Zonder training": Jasper Philipsen doet vriendin Melanie stevig afzien

10:00
📷 Jan-Willem van Schip reageert op geheel eigen wijze op diskwalificatie in Tour of Holland

📷 Jan-Willem van Schip reageert op geheel eigen wijze op diskwalificatie in Tour of Holland

09:00
Toekomstig ploegmaat van Evenepoel en toptransfer lijkt van de aardbol verdwenen te zijn

Toekomstig ploegmaat van Evenepoel en toptransfer lijkt van de aardbol verdwenen te zijn

08:30
📷 Quinten Hermans bezorgt Alpecin-Deceuninck een mooi afscheidscadeau

📷 Quinten Hermans bezorgt Alpecin-Deceuninck een mooi afscheidscadeau

08:00
Analist houdt zich niet in en geeft harde kritiek op Lotte Kopecky

Analist houdt zich niet in en geeft harde kritiek op Lotte Kopecky

07:00
Ploegleider van Quick-Step reageert klaar en duidelijk op stopzetting in Tour of Holland

Ploegleider van Quick-Step reageert klaar en duidelijk op stopzetting in Tour of Holland

21:30
"Hij wordt gezocht": Zonneveld adviseert gediskwalificeerde renner naar rechter te stappen

"Hij wordt gezocht": Zonneveld adviseert gediskwalificeerde renner naar rechter te stappen

20:30
Verzorger verklapt ferme discussie tussen Remco Evenepoel en Wilfried Peeters

Verzorger verklapt ferme discussie tussen Remco Evenepoel en Wilfried Peeters

20:00
Quick-Step heeft twee topsprinters in huis: Steekt Magnier Merlier voorbij in rangorde?

Quick-Step heeft twee topsprinters in huis: Steekt Magnier Merlier voorbij in rangorde?

19:00
"Blij dat ik weer mijn botten kan aantrekken": Roland Liboton heeft nieuwe job in veldrijden

"Blij dat ik weer mijn botten kan aantrekken": Roland Liboton heeft nieuwe job in veldrijden

18:00
Van een verrassing gesproken: Belgische ploeg verdwijnt uit het peloton

Van een verrassing gesproken: Belgische ploeg verdwijnt uit het peloton

17:30
Enkel Pogacar, Del Toro, Roglic en Vingegaard: reden bekend waarom Evenepoel niet op Cycling Masters is

Enkel Pogacar, Del Toro, Roglic en Vingegaard: reden bekend waarom Evenepoel niet op Cycling Masters is

17/10
OFFICIEEL Twee bekende namen van Q36.5 Pro Cycling stoppen met koersen

OFFICIEEL Twee bekende namen van Q36.5 Pro Cycling stoppen met koersen

17/10
Nieuwe zege voor Paul Magnier: Jurgen Foré neemt drastisch besluit

Nieuwe zege voor Paul Magnier: Jurgen Foré neemt drastisch besluit

17/10
"Slechts één iemand bracht Pogacar in verlegenheid": en het was niet Wout van Aert op Montmartre!

"Slechts één iemand bracht Pogacar in verlegenheid": en het was niet Wout van Aert op Montmartre!

17/10
Druk om een belangrijke veldrit te winnen? Renner krijgt vier kansen om EK-kwalificatie af te dwingen

Druk om een belangrijke veldrit te winnen? Renner krijgt vier kansen om EK-kwalificatie af te dwingen

17/10
Etappe van Tour of Holland stopgezet en geannuleerd

Etappe van Tour of Holland stopgezet en geannuleerd

17/10
Merckx spreekt klare taal over Evenepoel: "Dan had hij de Tour de France al gewonnen"

Merckx spreekt klare taal over Evenepoel: "Dan had hij de Tour de France al gewonnen"

17/10
Teller van Magnier blijft lopen: kan hij Pogacar nog inhalen als zegekoning?

Teller van Magnier blijft lopen: kan hij Pogacar nog inhalen als zegekoning?

17/10
"Belachelijke regels": Victor Campenaerts denkt ultieme droom helemaal mis te lopen

"Belachelijke regels": Victor Campenaerts denkt ultieme droom helemaal mis te lopen

17/10
"Ik ga er geen euro meer door verdienen": Renner van Lotto Cycling Team zit met groot plan

"Ik ga er geen euro meer door verdienen": Renner van Lotto Cycling Team zit met groot plan

17/10
📷 Oumi zit met dubbel gevoel over haar leven met Remco: "Ben ik me heel goed bewust van" Naast de fiets

📷 Oumi zit met dubbel gevoel over haar leven met Remco: "Ben ik me heel goed bewust van"

17/10
🎥 Bekijk de beelden! Oeps, renner van Visma Lease a Bike vergist zich in volle finale... van finishlijn

🎥 Bekijk de beelden! Oeps, renner van Visma Lease a Bike vergist zich in volle finale... van finishlijn

17/10
"Het is ongelofelijk": Ritwinnaar kijkt op van knalweek van Soudal Quick-Step

"Het is ongelofelijk": Ritwinnaar kijkt op van knalweek van Soudal Quick-Step

17/10
Toon Aerts krijgt contract bij fusieploeg: deze renner is daar het slachtoffer van

Toon Aerts krijgt contract bij fusieploeg: deze renner is daar het slachtoffer van

17/10
Licentiehouder van Lotto Cycling Team komt met belangrijk nieuws over fusie met Intermarché

Licentiehouder van Lotto Cycling Team komt met belangrijk nieuws over fusie met Intermarché

17/10
"Begrijp ik nu beter": golf deed Mathieu van der Poel iets beseffen over zijn fans

"Begrijp ik nu beter": golf deed Mathieu van der Poel iets beseffen over zijn fans

17/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Tim Merlier Tadej Pogacar Toon Aerts Mathieu Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Ethan Hayter Jan-Willem Van Schip Jasper De Buyst Quinten Hermans Axel Merckx Oier Lazkano Laurens Huys Victor Campenaerts Jasper Philipsen Lindsay De Vylder Christophe Laporte Gianluca Brambilla Niels Vandeputte

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved