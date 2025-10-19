Crisis in het peloton? 'Verschil was nog nooit zo groot'

Het zou wel eens een interessante winter kunnen worden voor het profpeloton. Er zijn ploegen die ermee ophouden, terwijl andere teams nog steeds naar versterking zoeken op financieel gebied. Wat gaat dat opleveren?

Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty gaan volgend jaar samen aan de slag. En daardoor komen er toch ook meteen heel wat plaatsjes vrij, want niet iedereen kan mee naar het nieuwe team.

Veel jobs verdwijnen, zoveel is duidelijk. Onder anderen de Belgen Kamiel Bonneu (26), Gijs Van Hoecke (33), Jarne Van de Paar (24) en Kobe Goossens (29) zitten zonder contract.

Het verschil is vrij groot

Een nieuwe ploeg zoeken is niet evident, want de wielrennerij heeft geen geld op overschot. Dat weet Het Nieuwsblad te melden. Meer zelfs: de verschillen waren volgens hen nog nooit zo groot.

De Roodhoofts hebben nog geen vervanger gevonden voor Deceuninck en ook bij Soudal Quick-Step is er nog steeds geld nodig.

Veel renners komen vrij

Heel wat renners gaan vrij komen, maar de vraag is of er wel veel vraag naar hen zal zijn, gezien het feit dat er minder plaatsjes dan renners zijn.

Ploegen gaan voor ‘minder bekende namen’ niet al te diep in de buidel tasten. Integendeel, zij zijn aan zet. We houden het voor u in de gaten.