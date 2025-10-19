Ex-wielrenner komt met kras verhaal live op televisie: "Mijn moeder gestoken met een schaar"

Juan Ayuso is een man die geen cadeautjes uitdeelt. Ook in de Vuelta 2025 liet hij zien een echte winnaar te zijn. Waarop ze in de studio van Eurosport toch wel een zeer vreemde toer opgingen in hun verhalen.

Juan Ayuso is een winnaar op elk gebied. Hij wint al koersen sinds hij jong is, waardoor hij nog nooit knecht is geweest. Hij zou het ook moeilijk vinden om naast de fiets dingen te verliezen.

Vreemd verhaal van Karsten Kroon

Zo zouden ze bij UAE Team Emirates soms FIFA spelen op stage en dan heeft hij volgens insiders een keertje de console uitgetrokken. Een op zich al bijzonder verhaal door de commentatoren van Eurosport.

Waarop ze nog een stapje verder gingen toen aan Karsten Kroon gevraagd werd of hij niet door het lint ging bij gezelschapsspelletjes vroeger. “Toen ik een klein kind was misschien wel, dat zou ik aan mijn moeder moeten vragen.”

Opvliegend als kind

“Ik was wel opvliegend als kind, dat weet ik wel nog. Ik heb ooit mijn moeder met een schaar gestoken, toen ik boos was. Ik kon heel boos worden als kind, dus het zal wel eens gebeurd zijn dat ik een spelbord omver heb gegooid ook.”

“Maar ik ben nu wel een stuk rustiger geworden hoor. Nu ben ik totaal niet opvliegend meer, totaal niet”, probeerde Kroon zijn collega’s nog gerust te stellen.