Franse sensatie wint vijf kee rop zes

In China stond dit weekend nog een interessante koers op het programma. De winnaar van de laatste etappe was Paul Magnier, waardoor die een bijzonder 2025 al winnen afsluit.

De laatste twee maanden heeft Paul Magnier een echte winnaarsmentaliteit laten zien. Dag in, dag uit pakte hij uit met een aantal knappe overwinningen.

Door ook de laatste etappe te winnen in de Tour of Guangxi zit hij nu aan niet minder dan negentien overwinningen dit seizoen.

Weinig toppers doen beter dan Magnier. De Franse sprintsensatie pakte een tijdje geleden een nieuwe coac en sindsdien is hij helemaal gelanceerd.

De laatste etappe in Nanning was vrij vlak te noemen, maar er waren wel vijf rondes met telkens een steil muurtje te overleven.

