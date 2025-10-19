Franse sensatie wint vijf keer op zes in China

In China stond dit weekend nog een interessante koers op het programma. De winnaar van de laatste etappe was Paul Magnier, waardoor die een bijzonder 2025 al winnen afsluit.

De laatste twee maanden heeft Paul Magnier een echte winnaarsmentaliteit laten zien. Dag in, dag uit pakte hij uit met een aantal knappe overwinningen.

Door ook de laatste etappe te winnen in de Tour of Guangxi zit hij nu aan niet minder dan negentien overwinningen dit seizoen.

Paul Magnier wint alweer in China

Weinig toppers doen beter dan Magnier. De Franse sprintsensatie pakte een tijdje geleden een nieuwe coach en sindsdien is hij helemaal gelanceerd.

🚴🇨🇳 | Heet je Paul? Dan win je in de Tour of Guangxi! Magnier pakt zijn vijfde in deze race in de World Tour! 🙌🇫🇷 #TOG2025



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/Tifs93rvS4 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 19, 2025

De laatste etappe in Nanning was vrij vlak te noemen, maar er waren wel vijf rondes met telkens een steil muurtje te overleven. Een vroege vlucht van vijf renners raakte nooit definitief weg en zo was het Lafay die wat later met een ultieme poging voor de dubbel ging.

In de sprint die er zo dan toch kwam, stond er alweer geen maat op Magnier. Die mag zo met een absoluut hoogtepunt het seizoen verlaten.