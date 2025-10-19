Geen maat op Tarling, 38-jarige sluit carrière af met overwinning

Zondag stond in Frankrijk de Chrono des Nations op het programma. Voor Ellen Van Dijk was het haar allerlaatste race ... en die won ze. Bij de mannen stond er geen maat op Joshua Tarling.

Ellen Van Dijk is doorheen de jaren een absolute topper gebleken in het tijdrijden. En ook bij haar afscheid zette ze nog eens de puntjes op de i tijdens de Chrono des Nations in Frankrijk.

Mejor imposible. Ellen van Dijk cierra su carrera con victoria#LeChronodesNations pic.twitter.com/ukx65CTExH — elsterrato (@elsterrato) October 19, 2025

De 38-jarige Nederlandse had haar pensioen na de Simac Ladies Tourn al aangekondigd, maar deed er achteraf alsnog een paar koersjes bij.

Met de Chrono des Nations is het nu wél het einde van een tijdperk. Ze won met anderhalve seconde voorsprong op Alessia Vigilia. Met Emma Siegers was de eerste Belgische zesde.

Joshua Tarling wint bij de mannen

Sinds het coronajaar 2020 hadden Joshua Tarling (2023) en Stefan Küng (2021, 2022 en 2024) de koek onder elkaar verdeeld. En in 2025 zou daar een nieuwe zege bij gaan komen voor Tarling.

Hij hield een halve minuut voorsprong over op Jay Vine, terwijl Küng als nummer drie al op meer dan een minuut volgt. Hoopgevend voor Tarling ook naar het nieuwe seizoen toe.