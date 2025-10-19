Hyperspanning in Ruddervoorde: Vanthourenhout smijt zijn wiel, andere kandidaat valt in laatste bocht

De eerste klassementscross is achter de rug. En net als de vorige dagen leverde het de nodige spanning en spektakel op. Michael Vanthourenhout wist in een heel spannende slotfase de overwinning te pakken.

Het lijkt tot dusver een vrij spannend seizoen te gaan worden, want net als in Essen viel ook in Ruddervoorde de beslissing pas in de laatste rechte lijn.

Bij het ingaan van de slotronde hadden Nieuwenhuis, Vanthourenhout, Kuhn en Aerts een kleine voorsprong op de rest en dus leek het tussen die vier te gaan voor de zege.

Kuhn moest passen, waardoor er nog drie kandidaten overbleven in de laatste zandstrook. De drie gaven elkaar weinig ruimte en ook vanuit de achtergrond werd nog druk gezet door heel wat andere renners.

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Altez) heeft voor het eerst in zijn carrière zijn "thuiscross" in Ruddervoorde kunnen winnen. In een bloedstollende finale kon hij Joris Nieuwenhuis net afhouden in de sprint. Toon Aerts ging in de laatste bocht onderuit.