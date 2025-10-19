José De Cauwer over het mooiste moment van Tom Boonen

Tom Boonen en José De Cauwer zijn twee bekende figuren in het Belgisch wielrennen. De tweede maakte de eerste in 2005 als bondscoach wereldkampioen. Toch is het mooiste moment iets helemaal anders.

Het wielerseizoen zal ook in 2026 weer bijzonder worden. Steeds meer mensen kleuren de koers met prachtige prestaties en daarbij ook een aantal sterke Belgen. En dat was in het verleden natuurlijk niet anders.

Denk bijvoorbeeld maar aan Tom Boonen. Momenteel is hij een graag geziene gast in onder meer Wielerclub Wattage, maar in het verleden was hij natuurlijk een absolute topper van het Belgisch wielrennen.

De mooiste momenten met Tom Boonen

Er was de wereldtitel in Madrid, er was drie keer de Ronde van Vlaanderen en zelfs vier keer Parijs-Roubaix. Ook van de E3-prijs is hij met vijf zeges nog steeds de recordhouder en ook in vele andere koersen maakte hij de fans blij.

"Het opvallendste moment voor mij van Tom Boonen? Wat mij is bijgebleven is het shot na de Ronde van Vlaanderen die hij wint met dat kleine jongetje in het maïsveld met al zijn vlagjes."

"Dan denk ik bij mezelf: hoe mooi kan wielrennen uiteindelijk zijn? Dat kind in dat maïsveld ... de beleving vind ik zo geweldig aan het wielrennen en aan Vlaanderen eigenlijk", aldus José De Cauwer bij Sporza daarover.