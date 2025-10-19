Nieuw topmoment voor Florian Vermeersch wordt héél nipt in de kiem gesmoord

De Noor Sakarias Løland is de verrassende winnaar geworden van de Veneto Classic. Daarmee zit het Europees wielerseizoen er ook meteen zo goed als op. Florian Vermeersch reed alweer een heel erg goede wedstrijd.

Florian Vermeersch heeft laat op het seizoen de vorm gevonden waar hij al een tijdje naar aan het zoeken was. Hij won vorige week nog het WK Gravel en leek ook nog een mooie profzege op de weg te kunnen gaan halen.

Sterke Vermeersch rijdt goede koers in Italië

Al twintig verschillende(!) renners van UAE Team Emirates hebben dit seizoen een wedstrijd winnend weten af te ronden. En Vermeersch kon daar nog 21 proberen van te gaan maken.

In de Veneto Classic - een koers over sterrato en onverharde wegen - maakte hij heel veel indruk met aanvalslustig wielrennen.

Jonge Noor verrast Vermeersch

Een aantal toppers kwamen mee aansluiten, waaronder Teuns, Meurisse en Ulissi. Die laatste viel dan weer in een afdaling, waardoor zijn kansen in rook opgingen.

In het centrum van Bassano del Grappa waar het Italiaanse wielerseizoen werd neergelegd waren er nog een paar renners over. Uiteindelijk was het de jonge Noor Sakarias Løland die zijn eerste profzege uit zijn carrière wist te boeken. In zijn tweede seizoen lijkt hij op die manier de neus helemaal aan het venster te steken.