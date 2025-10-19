Promovendi en degradanten World Tour definitief bekend: opvallend team mag dromen

Uno-X heeft met Sakarias Koller Loland de Veneto Classic gewonnen, de allerlaatste koers van 2025. Zijn team heeft bovendien nog veel meer redenen tot juichen, want volgend seizoen zullen ze uitkomen in de World Tour.

Uno-X heeft het weten te volbrengen. Doordat Lotto de promotie had afgedwongen, maar met Intermarché-Wanty zal fuseren, is er een extra plaatsje vrijgekomen voor promotie naar de World Tour.

Uno X bij de promovendi

De Noorse ploeg van teambaas Thor Hushovd is als 19e geëindigd in de WorldTour-ranking over 3 seizoenen, weet Sporza te melden. En op die manier krijgen ze voor de komende drie jaar een licentie voor de World Tour.

Arkéa-B&B houdt er dan weer volledig mee op, waardoor er ook daar een plaatsje voor vrij zou komen. Cofidis degradeert mee naar de Pro Tour en speelt zijn World Tour-status kwijt.

Wildcards vastgelegd voor drie teams

Toch is er wel nog één positief punt: de UCI deelt voor 2026 drie gegarandeerde wildcards uit aan de ploegen die niet tot de WorldTour behoren en in 2025 het best hebben gepresteerd.

Oorspronkelijk waren dat 2 tickets, maar na een reglementsaanpassing zijn er 3 gelukkige teams. Op basis van de prestaties in 2025 zijn dat Tudor, Q36.5 en dus Cofidis. Zij mogen dus ook de grote rondes rijden. Verder mogen ook de Unibet Tietema Rockets dromen van de Tour de France.