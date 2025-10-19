Roglic klopt Vingegaard, Pogacar en Tel Doro in prestigieus event

Het wielerseizoen zit erop. In Andorra was er op zondag nog een leuk uitsmijtertje met vier absolute toppers van het profgilde. Primoz Roglic pakte er een keertje de eindwinst en klopt zo de andere iconen.

De organisatie van de Andorra Cycling Masters had een stevig plan. Ze wilden vier wereldtoppers aan de start brengen voor een korte race, met een klimtijdrit van acht kilometer en een criterium van 32 kilometer.

Roglic wint de eerste Andorra Cycling Masters

De vier namen die we aan de start kregen van de Andorra Cycling Masters waren in ieder geval absoluut niet van de minste. Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Isaac Del Toro deden mee aan het concours.

In de klimtijdrit was Primoz Roglic veel beter dan zijn drie tegenstanders, waardoor hij bij het criterium alleen maar 32 kilometer moest gaan verdedigen.

Uiteindelijk zou hij een spannende sprint uitvechten met Del Toro, die met millimeters werd gewonnen door Del Toro. De eindzege van Roglic kwam echter niet meer in het gedrang.

Of de competitie het begin is van een meermaals gebruiken van de absolute toppers tegen elkaar? Dat zal de komende weken nog moeten blijken. Tot op heden is het wel een mooi begin geweest en ook de fans genoten.