Sven Vanthourenhout laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over Remco Evenepoel

Gewezen bondscoach Sven Vanthourenhout was deze week in de cross te vinden. Zowel in Ardooie als in Ruddervoorde maakte hij acte de presence. Dat was wel in de hoedanigheid van supporter, zo blijkt.

"Het zijn crossen in mijn regio. Ik ben van Beernem afkomstig en woon in Brugge, dus Ardooie en Ruddervoorde zijn mijn regio. Dan kom ik graag een keertje kijken."

Volgende week trainingskamp met Evenepoel en Vanthourenhout

"Ik ben hier als supporter van een aantal neven in verschillende categorieën", is Sven Vanthourenhout zeer duidelijk. Al ging het natuurlijk ook onder meer over zijn toekomst bij Red Bull - Bora - Hansgrohe.

"De eerste maanden waren super. Het was een heel leuke introductie en het waren maanden waar ik naar uit keek", is hij duidelijk bij Sporza. "Ik heb al een aantal leuke weken gehad, al was het in eerste instantie veel kennis maken met."

Remco Evenepoel is altijd gemotiveerd

"We kijken naar 2026, met veel evaluaties en briefings. Er is een teamkamp volgende week. Het is een week om naar uit te gaan kijken. Natuurlijk heb ik al vaak gesproken met Remco Evenepoel."

"Hij is heel enthousiast en kijkt enorm uit naar de week die komt om iedereen op een andere manier te leren kennen. Het heeft hem nooit aan motivatie en ambitie ontbroken ..."