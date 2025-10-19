WK G-baanwielrennen blijft maar medailles opleveren

Op het WK G-baanwielrennen in Rio De Janeiro zijn de Belgen heel goed bezig. Elke dag vallen er heel wat medailles te noteren. En zo doen we het andermaal collectief goed in de G-sport.

Op de openingsdag haalde Jarno Thierens brons in de tijdrit, op dag twee van het WK in Rio de Janeiro deed hij er daar op de tijdrit nog eens zilver bij in de klasse MC4.

Elke dag medailles op het WK G-baanwielrennen in Rio de Janeiro

"Ik heb er het hoogst haalbare uitgehaald. Ik probeerde nog aan te dringen door op snelheid hoog in de baan te rijden, maar Cundy was de betere", aldus Thierens achteraf bij Sporza.

Lennert Vanlathem (25) verzekerde zich van brons in de scratch op dag twee en ook op dag drie pakten we andermaal een aantal medailles.

De oogst wordt heel groot stilaan

Lennert Vanlathem veroverde na brons op de scratch nu ook brons op de afvalling. En er mocht ook een eerste gouden medaille gevierd worden.

Niels Verschaeren pakte voor het eerst in zijn carrière een gouden medaille op de sprint, nadat hij eerst op de tijdrit nog een zware ontgoocheling had opgelopen. Daarmee nam Verschaeren meteen op een heel erg mooie manier wraak voor zijn minder tijdrittoernooi.