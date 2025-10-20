📷 'Tadej Pogacar en co krijgen er nog straffe ploegmaat bij voor 2026'

📷 'Tadej Pogacar en co krijgen er nog straffe ploegmaat bij voor 2026'
Foto: © photonews

Volgens informatie van La Gazzetta dello Sport is Team UAE Emirates in onderhandeling met Benoît Cosnefroy over een mogelijke overstap in 2026. De Franse renner is momenteel zonder contract voor volgend seizoen.

Benoît Cosnefroy in beeld bij Pogacar-ploeg

De Italiaanse sportkrant meldt dat Cosnefroy in gesprek is met UAE Emirates. De ploeg, waar onder meer Tadej Pogacar onder contract staat, zou interesse hebben in de Fransman met het oog op versterking van het team voor het komende seizoen.

Ciro Scognamiglio, journalist bij La Gazzetta dello Sport, laat de interesse weten op zijn sociale media. “Benoît Cosnefroy, momenteel zonder contract voor 2026, is in gesprek om zich volgend seizoen bij Team UAE Emirates aan te sluiten, bevestigen bronnen ons.”

Cosnefroy reed tot eind 2025 voor AG2R. Zijn contract liep af na het huidige seizoen, waardoor hij vrij is om te onderhandelen met andere ploegen. De gesprekken met UAE Emirates zouden zich in een gevorderd stadium bevinden.

Scognamiglio: onderhandelingen bevestigd

Volgens Scognamiglio zijn de onderhandelingen bevestigd door bronnen dicht bij het dossier. Team UAE Emirates heeft nog geen officiële mededeling gedaan over een eventuele komst van Cosnefroy.

Ook van de zijde van de renner is geen publieke reactie verschenen. De ploeg is actief op zoek naar versterking voor het voorjaar en de heuvelklassiekers. Indien de overstap wordt afgerond, zou Cosnefroy een extra troef kunnen vormen in de ondersteuning van Pogacar en andere kopmannen.

