📷 Waar was dat goed voor? 19-jarig toptalent Paul Seixas slaat iedereen met verstomming

Paul Seixas (19) doet Frankrijk opnieuw dromen van grote successen in het wielrennen. Het toptalent van Decathlon-AG2R sloot zijn seizoen op een bijzonder manier af.

Remco Evenepoel was een van de eerste renners die van de junioren meteen overstapte naar de profs, intussen zijn er heel wat jonge toptalenten in zijn voetsporen getreden. Zo ook Paul Seixas, de Franse hoop.

Decahtlon-AG2R sprong wel voorzichtig om met Seixas in zijn eerste jaar bij de profs. Hij reed kleinere eendagskoersen in Frankrijk en rittenkoersen zoals Tour of the Alps. In de Dauphiné mocht Seixas zich een eerste keer testen tegen Pogacar, Vingegaard en Evenepoel.

Met een achtste plaats in het eindklassement deed Seixas het bijzonder goed. In de Ronde van de Toekomst, bij de beloften, stak Seixas de eindzege op zak voor Jarno Widar. In het najaar bevestigde Seixas bij de profs.

Op het WK in Rwanda werd hij dertiende, een week later eindigde hij derde op het EK in Frankrijk en in de Ronde van Lombardije werd hij zevende. Zijn seizoen afsluiten deed Seixas afgelopen zondag met een monsterrit.

Om 3u 's nachts vertrok Seixas voor een tocht in de Alpen van 323 kilometer met meer dan 8.000 hoogtemeters. Zo'n twaalf uur zat Seixas op de fiets. "Goede manier om het seizoen af te sluiten", schreef het 19-jarige toptalent op Strava.