De ontbrekende schakel? Laporte heeft bijzonder goed nieuws voor Van Aert

Voor Christophe Laporte was 2025 een bijzonder jaar, pas in augustus kon hij zijn eerste koers rijden. De Fransman wil in 2026 opnieuw goed presteren in het voorjaar.

Met de eindzege in de Tour of Holland sloot Christophe Laporte een turbulent jaar toch nog mooi af. De Fransman kwam toch nog aan twintig koersdagen dit jaar, ook al stond hij dus zo'n acht maanden aan de kant.

Begin dit jaar liep Laporte het cytomegalovirus op, waardoor hij het voorjaar en de Tour moest missen. Toch kon hij het jaar dus mooi afsluiten met een overwinning, nadat hij eerder al op het podium stond van Binche-Chimay-Binche en Parijs-Tours.

Laporte heeft dit jaar niet veel kunnen koersen, maar vooral mentaal heeft hij nood aan rust zodat hij dit jaar kan afsluiten en goed kan opbouwen voor volgend voorjaar. Dan wil hij weer zijn beste niveau halen.

Van Aert kan rekenen op Laporte in het voorjaar

"Ik denk dat ik voor dezelfde aanpak als normaal kies. Mijn vorm is goed, dus ik kan nu prima mijn rust pakken na anderhalve maand vol koersen", zegt Laporte bij In de Leiderstrui. Ook Van Aert zal blij zijn met de terugkeer van Laporte in het voorjaar.

Door het vertrek van Benoot zal Visma-Lease a Bike Laporte goed kunnen gebruiken in 2026. Een extra ploegmaat in de finale van de klassiekers zal voor Van Aert ook wat meer vertrouwen geven.