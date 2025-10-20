"Een ander statuut": Wout van Aert krijgt serieus privilege van bondscoach Angelo De Clercq

"Een ander statuut": Wout van Aert krijgt serieus privilege van bondscoach Angelo De Clercq

Wout van Aert start zijn veldritcampagne traditioneel pas in december en sluit af na het wereldkampioenschap. Bondscoach Angelo De Clercq bevestigt dat hij deze aanpak respecteert en geen druk legt op de renner.

De Clercq: “Van Aert heeft een ander statuut”

Volgens De Clercq is er geen reden om Van Aert tot een vroeger debuut te verplichten. “Als Wout wil wachten, dan geef je hem de tijd om te wachten. Zo iemand heeft bij manier van spreken een ander statuut”, stelt hij in Het Nieuwsblad.

Dat geldt ook om deel te nemen aan de belangrijkste koers van het jaar, zo bevestigt De Clercq. De enige formele vereiste is tijdige inschrijving voor het WK, desnoods met goedkeuring op de dag van inschrijving. De bondscoach benadrukt dat er vorig jaar discussie was, maar dat hij nu duidelijkheid schept.

Van Aert en Van der Poel kiezen al enkele jaren voor een beperkt veldritprogramma, met een start in december en een afsluiter op het WK. Deze aanpak wijkt af van het klassieke ritme van de pure crossers, die doorgaans vanaf oktober actief zijn. Toch leidt dit volgens De Clercq niet tot wrevel binnen het peloton.

“Ik hoor ook oprecht niet dat het de pure crossers zou storen”, zegt hij. Volgens hem is er voldoende respect voor de prestaties van Van Aert en Van der Poel. De Clercq verwijst naar hun palmares en impact op de sport als reden voor die waardering.

Herygers: “Voor mij is dat normaal”

Paul Herygers bevestigt dat deze tweedeling in het seizoen inmiddels ingeburgerd is. “In december komen Wout en Mathieu. Voor mij is het normaal dat zij snoeien in hun winter”, stelt hij. De analist ziet geen breuklijn tussen het voorprogramma en het hoofdprogramma, maar eerder een logische spreiding van deelname.

De keuze van Van Aert om zijn winter te beperken, past binnen zijn bredere jaarplanning. De renner combineert veldrijden met wegcampagnes en kiest zijn momenten zorgvuldig. De Clercq en Herygers erkennen dat deze aanpak niet voor elke crosser haalbaar is, maar dat uitzonderingen gerechtvaardigd zijn.

