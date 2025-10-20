Eli Iserbyt weet wanneer hij zal terugkeren in het veld

Geen Eli Iserbyt afgelopen weekend in het veld, hij is nog aan het revalideren van operaties aan zijn liesslagaders. Toch weet Iserbyt wanneer hij weer het veld kan induiken.

In Essen en Ruddervoorde, de eerste manche van de Superprestige, was er geen spoor van Eli Iserbyt. De voormalige Belgische kampioen is nog niet voldoende hersteld van meerdere operaties aan zijn liesslagaders.

Al wilde Iserbyt aanvankelijk wel in Ruddervoorde terugkeren, om geen enkele manche van de Superprestige te missen, maar dat bleek al snel onmogelijk. "Dus stel ik nu 11 november, de Jaarmarktcross in Niel, voorop", zegt Iserbyt bij HLN.

Iserbyt op 11 november aan de start in Niel?

Ook al weet Iserbyt dat hij nog maar weinig tijd heeft om zich klaar te stomen. Zelfs de entourage van Iserbyt vindt dat het een bijzonder ambitieus plan. En toch blijft Iserbyt geloven dat hij op 11 november aan de start kan staan.

"Voor de goede orde: er wordt me door de ploeg totaal geen druk opgelegd. Ik zal ook enkel maar starten als ik voel dat het fysiek mogelijk is. Over topvorm spreken we niet. Als ik die dit seizoen nog haal, zou dat al een zege(n) zijn."





Dat de Wereldbeker pas op 23 november van start gaat en de kampioenschappen in januari kan voor Iserbyt een doel worden. Toch blijft hij bijzonder voorzichtig om iets van ambities uit te spreken.