Geen derde plaats door valpartij: Toon Aerts verklaart wat er mis ging in Ruddervoorde

Toon Aerts leek op weg naar een podiumplaats in Ruddervoorde, maar in een van de laatste bochten ging het mis. Aerts bolde zo pas als elfde over de streep.

Na zijn overwinning in Ardooie liet Toon Aerts zaterdag de cross in Essen schieten, zondag stond hij wel aan de start in Ruddervoorde voor de eerste manche van de Superprestige. Op het einde ging het dus mis.

Aerts zat in derde positie klaar om de sprint aan te gaan tegen Joris Nieuwenhuis en Michael Vanthourenhout, maar schoof weg in een bocht in het gras. Heel wat renners gingen Aerts nog voorbij, die zo slechts elfde werd.

Om nog kans te maken op de overwinning, wist Aerts dat in het wiel moest zitten van Nieuwenhuis en Vanthourenhout. "Ik zat niet helemaal op het wiel, dus ik vloog er op volle snelheid in. Maar dat was té snel", zegt Aerts bij WielerFlits.

Aerts tevreden over zijn eerste crossen

Toch is Aerts tevreden over zijn eerste week in het veld. Hij won in Ardooie en deed mee voor de overwinning in Ruddervoorde. En dat twee keer op een snel parcours, wat hem toch niet helemaal ligt.





Deze week wordt er wel wat regen voorspeld, zondag in Overijse kan er dus al modder liggen. "Als het iets lastiger wordt, gaat het voor mij handiger worden om te crossen. Dus ik heb er een goed gevoel over", besloot Aerts nog.