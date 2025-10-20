"Ik was ten einde raad...": Iserbyt onthult hoe vrouw Fien hem door lastige periode sleurde

Eli Iserbyt heeft bijzonder moeilijke maanden achter de rug. Daarin heeft hij heel veel steun gekregen van zijn vrouw Fien Maddens.

Liefst vier operaties moest Eli Iserbyt ondergaan aan zijn liesslagader de afgelopen maanden. Eén keer in februari en nog drie keer in juni. In totaal duurden de vier operaties van Iserbyt zo'n vijftien uur.

Iserbyt lag ook lang in het ziekenhuis en belandde mentaal in een negatieve spiraal. Dankzij de steun van zijn familie, ploeg, coach, maar vooral van zijn vrouw Fien Maddens sleurde Iserbyt zich door de moeilijke periode.

Iserbyt wilde vrouw Fien altijd bij hem

Nog meer dan anders zette zij alles voor Iserbyt. "Echt chapeau, daar ben ik haar ontzettend dankbaar voor", zegt Iserbyt bij HLN. Want hij was een lastige patiënt en zeker niet de beste partner op dat moment.

Iserbyt vond dat de bezoekuren in het ziekenhuis te kort waren, hij wilde dat Maddens van acht uur ‘s ochtends tot tien uur ‘s avonds bij hem was. "'t Was omzeggens ‘van moeten’. Tja, ik was ten einde raad..."





En toch is de band tussen Iserbyt en Maddens nog krachtiger geworden in die periode, omdat ze altijd over alles eerlijk konden praten. Want Iserbyt beseft ook dat sommige koppels uit zo'n situatie uit elkaar groeien, bij hen is dat dus anders.