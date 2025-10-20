Na jarenlang onderzoek: UCI komt met onverwacht statement over ketonen in de koers

De internationale wielerunie UCI heeft een officiële verklaring gepubliceerd over het gebruik van ketonensupplementen door renners. De unie kiest voor een niet-verplichtend maar duidelijk advies richting ploegen en atleten.

Geen verbod, wel afwijzend advies

Volgens de UCI zijn ketonensupplementen niet opgenomen op de lijst van verboden stoffen. De organisatie bevestigt dat het Wereldantidopingagentschap (WADA) deze producten niet als doping beschouwt. Toch raadt de UCI het gebruik ervan af binnen de professionele wielersport.

De verklaring stelt dat ketonen geen bewezen prestatiebevorderend effect hebben. De unie baseert zich op een evaluatie van beschikbare wetenschappelijke literatuur. “Er is geen overtuigend bewijs dat ketonensupplementen de prestaties van renners verbeteren”, klinkt het in officieel statement aan onze redactie.

Daarnaast benadrukt de UCI dat het gebruik van ketonen geen veiligheidsrisico’s inhoudt. De supplementen worden als veilig beschouwd, maar hun nut in een sportieve context blijft volgens de unie beperkt. “We raden af om ketonen op te nemen in de voedingsplannen van de renners”, stelt de organisatie.

Evaluatie en toekomstig beleid

De UCI verklaart dat het onderwerp ketonen sinds 2021 intern werd onderzocht. De analyse werd uitgevoerd door de Medical and Scientific Department van de unie. De resultaten van deze evaluatie liggen aan de basis van het huidige standpunt.

Hoewel de UCI geen verbod oplegt, wordt het gebruik van ketonen niet aangemoedigd. De organisatie stelt dat het aan de ploegen en renners is om hun eigen keuzes te maken, maar adviseert om af te zien van integratie in voedingsstrategieën. “We zien geen reden meer om het wél te doen”, besluit de verklaring.

Tot slot bevestigt de UCI dat het standpunt in lijn blijft met de regelgeving van WADA. Er wordt geen wijziging voorzien in de dopinglijst. De verklaring geldt als formele richtlijn voor alle UCI-wedstrijden en aangesloten teams.