Nu het seizoen voorbij is: deze ploeg valt net af voor WorldTour

Na afloop van het wielerseizoen 2025 heeft de UCI de definitieve ranglijst voor de cyclus 2023-2025 gepubliceerd. Cofidis eindigt als twintigste en verliest zijn WorldTour-licentie. Uno-X Mobility stijgt naar de hoogste divisie, mede door de fusie tussen Intermarché-Wanty en Lotto Dstny.

Uno-X profiteert van fusie tussen Belgische ploegen

Uno-X Mobility verzamelde over drie seizoenen 26.324 punten, tegenover 25.926 punten voor Cofidis. Daarmee eindigde de Noorse ploeg als negentiende, net buiten de reguliere promotiezone. Door de fusie tussen Lotto Dstny en Intermarché-Wanty ontstaat echter een extra plaats in de WorldTour. “De fusie tussen Lotto Dstny en Intermarché-Wanty zorgt voor een vrijgekomen licentie”, stelt Sporza.

De beslissing viel in de slotweek van het seizoen. Uno-X scoorde cruciale punten in de Veneto Classic, terwijl Cofidis nog probeerde te scoren in Azië. Die inspanning bleek onvoldoende. “Uno-X heeft het dus geflikt”, klinkt het bij Sporza. De ploeg mag zich vanaf 2026 WorldTour-team noemen.

Vasseur: “We hebben alles gegeven”

Cédric Vasseur, ploegleider van Cofidis, reageerde kort op de degradatie. “We hebben alles gegeven, maar het was niet genoeg”, zegt hij volgens Sporza. Cofidis zal zich nu moeten heroriënteren als ProTeam en hopen op wildcard-uitnodigingen voor grote rondes.

Naast Cofidis verdwijnt ook Arkéa-B&B Hotels uit de WorldTour. Die ploeg eindigde als 21e met 23.224 punten en stopt volledig aan het einde van het jaar. Intermarché-Wanty behoudt zijn licentie met 26.757 punten, net boven de promotiegrens.

De top 18 wordt verder aangevuld door onder meer Jayco AlUla (30.147 punten) en Team Picnic PostNL (27.484 punten). Israel-Premier Tech behoudt zijn status via herstructurering. Lotto Dstny en Intermarché-Wanty zullen vanaf 2026 als één team opereren.

Nieuwe structuur vanaf 2026

De UCI bevestigde dat de nieuwe licenties gelden voor 2026–2028. Cofidis zal dus minstens drie jaar buiten de hoogste klasse opereren. Uno-X Mobility treedt voor het eerst toe tot de WorldTour en zal zich moeten bewijzen op het hoogste niveau.