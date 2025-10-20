OFFICIEEL Nu Arkéa-B&B Hotels stopt: klimmer trekt naar topploeg

Na het aangekondigde einde van Arkéa-B&B Hotels heeft de Noorse klimmer Embret Svestad-Bårdseng een driejarig contract ondertekend bij INEOS Grenadiers. De overstap markeert een nieuwe fase in zijn carrière, die vanaf 2026 in WorldTour-verband wordt voortgezet.

Svestad-Bårdseng sluit zich aan bij Britse topformatie

De 23-jarige Noor reed in 2025 zijn eerste volledige seizoen op WorldTour-niveau. Hij nam deel aan de Giro d’Italia, de Volta a Catalunya en de Tour de Pologne. Tijdens de Tour of Oman eindigde hij als vierde in de koninginnenrit en als achtste in het eindklassement. “Ik ben ontzettend enthousiast om bij INEOS Grenadiers te komen”, vertelt hij in een officiële mededeling aan onze redactie.

Svestad-Bårdseng verlaat Arkéa-B&B Hotels, dat aan het einde van het seizoen ophoudt te bestaan. De ploeg kende financiële en structurele moeilijkheden, waardoor meerdere renners op zoek moesten naar een nieuwe werkgever. INEOS Grenadiers greep de kans om een talentvolle klimmer aan te trekken.

Baardseng: “Dit is een grote stap”

De Noor noemt de overgang een mijlpaal. “Dit is een grote en erg spannende stap in mijn carrière”, stelt hij. Hij benadrukt dat hij opkeek naar de ploeg sinds zijn jeugd. INEOS Grenadiers staat bekend om zijn focus op klimmers en klassementsrenners, en ziet in Svestad-Bårdseng een lange termijninvestering.

Volgens het team past de komst van de Noor binnen de bredere strategie om jonge renners met klimcapaciteiten te integreren. De ploegleiding verwijst naar zijn prestaties in rittenkoersen als indicatie van zijn potentieel. Zijn consistentie en uithoudingsvermogen worden als sterke punten genoemd.

Vanaf 2026 zal Svestad-Bårdseng deel uitmaken van het vaste WorldTour-kader van INEOS Grenadiers. De ploeg heeft aangegeven hem geleidelijk te willen inzetten in grotere wedstrijden, met het oog op verdere ontwikkeling. Zijn programma voor het komende seizoen wordt later bekendgemaakt.