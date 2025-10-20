Renner neemt geen blad voor de mond: "We zijn het beu met Pogacar"

In aanloop naar de Ronde van Lombardije heeft Alex Baudin, renner bij EF Education-EasyPost, zich uitgesproken over de machtsverhoudingen in het peloton. De Fransman noemt de herhaalde overmacht van Tadej Pogacar problematisch en stelt dat de frustratie breed leeft onder collega's.

Baudin: “Het peloton is het beu”

Baudin reageerde in een interview met Dicodusport op de prestaties van Pogacar in het seizoen 2025. De Sloveen won zoveel koersen dit jaar, nog meer dan in 2024. En ook voor 2026 zijn de ambities weer gigantisch. Volgens Baudin begint de irritatie toe te nemen. “Het peloton begint het een beetje beu te worden om telkens door Pogacar weggeblazen te worden”, stelt hij bij Dicodusport.

De Fransman benadrukt dat Pogacar niet alleen wint, maar vaak met grote voorsprong. Hij noemt de situatie frustrerend voor renners die zich voorbereiden en tactisch proberen te anticiperen, maar geen antwoord vinden op de versnellingen van de kopman van UAE Team Emirates.

Baudin reed zelf een solide najaar met deelnames aan het EK, de Trois Vallées Varésines en de Gran Piemonte. In laatstgenoemde wedstrijd eindigde hij als twintigste. “Ik zat in de groep voor de vierde plaats, maar kon het verschil niet maken op de laatste klim”, zegt hij. Zijn vorm is volgens eigen zeggen stabiel, met goede recuperatie na zware wedstrijden.

Pogacar blijft domineren, Baudin kijkt vooruit

De kritiek van Baudin komt op een moment dat Pogacar zich voorbereidde op de Ronde van Lombardije, een koers die hij al vier keer op rij won. De Sloveen is daarmee recordhouder, samen met Fausto Coppi. Baudin noemt hem een fenomeen, maar stelt dat de dominantie het wedstrijdverloop beïnvloedt. En Pogacar won ook dit jaar, wat zijn totaal op vijf zeges brengt.

Volgens Baudin is het niet alleen de fysieke kracht van Pogacar, maar ook de controle van UAE Team Emirates die het verschil maakt. Hij verwijst naar de Grand Prix de Montréal, waar Pogacar de overwinning aan ploegmaat Brandon McNulty liet. “Zelfs als hij niet wint, bepaalt hij wie wint”, klinkt het.

Baudin sluit af met een blik op 2026. Hij wil zich richten op rittenkoersen en hoopt op een selectie voor de Tour. De renner van EF Education-EasyPost benadrukt dat hij zich niet laat ontmoedigen, maar dat de uitdaging om Pogacar te kloppen groter wordt.

