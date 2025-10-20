Rijdt Unibet Tietema Rockets de Tour in 2026? Eerste belangrijke stap is gezet

Op donderdag 23 oktober wordt het parcours van de Tour voor volgend jaar voorgesteld. De kans is aanwezig dat Unibet Tietema Rockets volgend jaar aan de start staat.

Het wielerseizoen 2025 liep zondag af, zijn al begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat in januari al start. Voor Unibet Tietema Rockets zou het een erg belangrijk jaar kunnen worden.

De ploeg van Bas Tietema, die in 2023 werd opgericht, mag namelijk dromen van een deelname aan de Tour. Doordat er sinds dit jaar vijf wildcards worden uitgedeeld in de grote rondes, stijgen hun kansen op een deelname aan de Tour in 2026.

Mag Unibet Tietema Rockets naar de Tour in 2026?

Cofidis en Tudor krijgen als beste ProTeams van 2025 een automatische wildcard, Q36.5 Pro Cycling en TotalEnergies zijn ook bijna zeker van een uitnodiging. Er blijft dus nog één wildcard over en met hun Franse licentie heeft Unibet Tietema Rockets een streepje voor.

Zij moeten concurreren met Italiaanse en Spaanse ploegen, maar het chauvinistische Frankrijk trekt graag zijn ploegen voor. Unibet Tietema Rockets is alvast uitgenodigd voor de presentatie van het parcours donderdag en dat voor de eerste keer.

"Ik heb geen idee of daar iets achter zit", zegt Bas Tietema bij In De Waaier. "Ik weet ook niet hoeveel teams er daadwerkelijk uitgenodigd worden. Ik weet alleen dat wij erbij zijn in Parijs. Dat we überhaupt uitgenodigd zijn, is al een compliment op zich. De speculatie zal nog even blijven, want ik heb ook geen idee wanneer we zekerheid krijgen."