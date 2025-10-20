"Thibau Nys wordt een van de mannen van het seizoen"

De eerste klassementscross van het seizoen werd een prooi voor Michael Vanthourenhout. Een aantal toppers kwamen natuurlijk nog (lang) niet aan de start. En dus is de vraag wie de held zal worden dit seizoen.

Tot dusver zijn het Toon Vandenbosch, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout die onder meer de dienst uitmaken, maar in de toekomst komen daar natuurlijk nog een aantal namen bij.

De grote mannen sluiten pas later aan in het veld

Het aantal races van Mathieu van der Poel en Wout van Aert zal mogelijk eerder beperkt blijven, terwijl Tom Pidcock mogelijk zelfs niet eens in het veld zal acteren deze winter.

Maar er zijn nog heel wat andere namen. Gewezen bondscoach en zelf ook een begenadigd veldrijder Sven Vanthourenhout is formeel bij Sporza: "Thibau Nys zou wel eens een van de mannen van het seizoen kunnen worden."

Wat mogen we verwachten van de rest?

"Emiel Verstrynghe is ook een van de jonge mannen om in de gaten te houden, maar Nys en in een latere fase van Aert en Van der Poel is iets om naar uit te kijken."

"Maar dat wil niet zeggen dat het nu niet spannend zal zijn", aldus nog Vanthourenhout. De eerste races hebben dat tot dusver ook bewezen, want het is telkens echt spannend.