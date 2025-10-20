"Vrees dat we hem kwijtspelen": deze crosser maakte het meest indruk op de weg

Tijdens een terugblik op het zomerseizoen 2025 werd Emiel Verstrynge door meerdere veldritkenners genoemd als de crosser die het meest opviel op de weg. Zijn prestaties in rittenkoersen roepen niet alleen bewondering op, maar ook bezorgdheid over zijn toekomst in het veldrijden.

Verstrynge blijft overeind in bergritten

Bondscoach veldrijden Angelo De Clercq wees Verstrynge aan als opvallende figuur. “Die bleef in de Tour in een bergrit over bij de laatste twintig man”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De jonge Belg reed mee in een rittenkoers met zware bergetappes en hield stand tussen gevestigde klimmers. Zijn uithoudingsvermogen en klimcapaciteiten werden breed opgemerkt.

Paul Herygers benadrukte dat Verstrynge niet als vaste waarde was geselecteerd voor de Tourploeg. “Terwijl hij toch maar een beetje lukraak in die Tourploeg was terechtgekomen”, stelt hij.

De prestaties van Verstrynge overtroffen de verwachtingen. “Den Emiel is gene gewone, maar ik vraag me af of het goed is voor de cross dat hij zo heeft uitgeblonken. Ik vrees dat we hem gaan kwijtspelen”, gaat hij verder.

De Clercq en Herygers zijn het erover eens dat Verstrynge potentieel heeft om door te groeien op de weg. Zijn deelname aan bergritten en zijn positie in het peloton tonen aan dat hij meer is dan een pure crosser. De vraag rijst of hij in de toekomst nog zal kiezen voor een volwaardig veldritprogramma.

Wellens ziet vroege terugkeer in het veld

Bart Wellens nuanceert de bezorgdheid enigszins. Hij merkte op dat Verstrynge al vroeg in september opnieuw op het crossterrein te zien was. “Ik dacht ook dat hij na zo’n zomer misschien laat zou beginnen, maar ik heb hem in september al zien trainen op de Floréal”, zegt hij. Het domein in de Kempen staat bekend als trainingslocatie voor technische crossonderdelen.

Verstrynge reed afgelopen weekend al in het veld in Ruddervoorde. Druk om te presteren in de cross voelt hij echter niet. Hij kreeg tijd om zich voor te bereiden en moet ook geen belangrijke veldrit winnen dit seizoen, zo vertelde hij vorige week al in een interview.

