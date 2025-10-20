Wat niemand zag: Herygers omver geblazen door Nys in de Tour

Thibau Nys rijdt op 1 november zijn eerste cross van het seizoen. Paul Herygers verwacht dat Nys nog meer dan vorig seizoen zijn stempel zal drukken.

Europees en Belgisch kampioen, in totaal vijf crossen gewonnen en alles samen tien keer op het podium. Thibau Nys zette vorig seizoen een grote stap vooruit in het veldrijden, al was hij soms ook nog wisselvallig met diepe dalen.

Paul Herygers denkt dat Nys dat dit seizoen achterwege zal laten en schuift Nys zelfs naar voren als de man van het seizoen. "Vroeger was hij nog onzeker: één week goed en dan twee weken spoorloos. Nu gaan we die constante lijn zien", zegt Herygers bij Het Nieuwsblad.

Die uitspraak doet Herygers niet zomaar, want hij zag Nys deze zomer aan het werk in de Tour. Met slechts vier keer een notering in de top honderd reed Nys een anonieme Tour, maar Herygers zag toch iets anders.

Herygers zag Nys indruk maken in de Tour

"Die heeft vingers in de neus uitgereden." In de derde week van de Tour was Herygers op bezoek in de Tour en zag hij Nys in de gruppetto rijden, waar veel renners aan het afzien waren. Nys was daar niet bij.





"Nys stopte op zijn gemak om een plasje te doen en een babbeltje te maken. Daarna reed hij makkelijk terug. Zijn eerste Tourweek was moeilijk, maar nadien heeft hij zich serieus herpakt", stelt Herygers nog.