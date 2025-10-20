Wie wint volgens jou? Dit zijn de vijf genomineerden voor de trofee van Flandrien

Wie wint volgens jou? Dit zijn de vijf genomineerden voor de trofee van Flandrien
De Flandrien is een jaarlijkse wielerprijs van Het Nieuwsblad, toegekend door het peloton zelf. Vijf Belgische renners zijn genomineerd voor de editie van 2025.

De Flandrien wordt niet door journalisten of fans gekozen, maar door collega-renners. Een jury van dertig wielerexperten, waaronder ploegleiders en organisatoren, stelde de shortlist samen. 

De selectie vond plaats kort na de Ronde van Lombardije. Arnaud De Lie haalde de top vijf net niet, hij kwam twee puntjes tekort om erbij te zijn. De vijf genomineerden zijn:

Remco Evenepoel

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) bevestigde zijn status als tijdritspecialist met wereld-, Europees en Belgisch goud. Hij won ook tijdritten in de Tour, Romandië en Dauphiné, en haalde zilver op zowel het WK als EK op de weg. Daarnaast was hij winnaar in de Brabantse Pijl en ritwinnaar in de Tour of Britain.

Tim Merlier

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) was met zestien zeges de meest winnende Belg van het seizoen. Hij triomfeerde onder meer in de Tour, Parijs-Nice, UAE Tour en de Scheldeprijs. Zijn regelmaat en sprintkracht leverden acht WorldTour-zeges op.

Jasper Philipsen

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) boekte zeven overwinningen, waaronder ritwinst en de gele trui op dag één van de Tour. Hij won ook drie ritten in de Vuelta, droeg daar de rode leiderstrui, en zegevierde in Kuurne-Brussel-Kuurne. Zijn voorjaar werd gehinderd door een valpartij.

Wout van Aert

Wout van Aert (Visma Lease a Bike) won twee belangrijke ritten in grote rondes: in de Giro en de slotrit van de Tour, waar hij op Montmartre Pogacar achterliet en solo over de Champs Elysées reed. Ondanks geen zeges in het voorjaar, reed hij constant top-5 in klassiekers.

Tim Wellens

Tim Wellens (UAE Team Emirates) werd Belgisch kampioen in Binche na een lange solo en won rit 15 in de Tour. Hij eindigde ook derde in Strade Bianche en de Renewi Tour. Zijn rol als helper van Pogacar werd breed gewaardeerd.

De vijf genomineerden illustreren de breedte van het Belgische wielrennen. Van sprinters tot klassiekerspecialisten en allrounders: elk heeft zijn eigen verdienste. De stemming loopt tot begin november. Volgens Het Nieuwsblad is het een prijs die echt telt voor renners, omdat ze door hun collega’s gekozen wordt.

