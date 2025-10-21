🎥 Mist u Mathieu van der Poel ook al? Tv-zender laat laaiend enthousiaste reacties zien bij zijn overwinningen

Mathieu van der Poel heeft in 2025 weer enkele waanzinnige successen behaald. Daar heeft iedereen mee van kunnen genieten.

Nu zijn wegseizoen erop zit en hij ook nog geen aanstalten maakt om te hervatten met veldrijden, verkeren de sympathisanten van Mathieu van der Poel plots in een zwart gat. Soms zijn die ook aanwezig onder de media. Bij de Spaanse tak van Eurosport vonden ze het in elk geval nodig om de kijkers te herinneren aan wat VDP presteerde in 2025.

Het is inderdaad niet omdat de knalprestaties van Van der Poel al even geleden zijn dat we ze moeten vergeten. Daarom heeft de grootste commerciële Europese omroep die zich richt op sport een compilatie gemaakt van de triomfen van Van der Poel in 2025 en die op YouTube gezet. Een video van bijna 3 minuten gaat over de zeges van Van der Poel.

Van der Poel won in eendagswerk en rittenkoersen

Deze video is op maandag 20 oktober, iets minder dan twee maanden na zijn laatste koersdag in 2025, online geplaatst. Het begint dus bij de Samyn Classic en daarna worden ook beelden getoond van Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic, Parijs-Roubaix en zijn ritzeges in de Tour de France en de Renewi Tour. De organisatie van de Renewi Tour zal verrast zijn om ook zoveel aandacht te krijgen.

Uit de compilatie blijkt ook hoe zeer de Eurosport-commentatoren onder de indruk waren van Van der Poel in 2025. "Haha, de eerste wegkoers van Van der Poel van het jaar en meteen zijn eerste succes", horen we na de Samyn Classic. "Hij is de beste klassieke renner van het moment", wordt er gezegd na de finish in de E3 Saxo Classic.





Van der Poel monumentaal goed in Parijs-Roubaix

Bij de beelden hiervan wordt ook een kroontje op zijn hoofd getekend, als ware hij de koning van het wielrennen. De triomf in Parijs-Roubaix werd dan weer 'een monumentale overwinning genoemd'. Het filmpje eindigt met Van der Poel die zijn handtekening plaatst op een tv-camera. Hij wordt nu duidelijk al gemist.