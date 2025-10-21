"Andere optie zie ik niet": Vansummeren zegt hoe Evenepoel kloof met Pogacar kan dichten

Remco Evenepoel wil met zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe de kloof met Tadej Pogacar verkleinen. Johan Vansummeren ziet echter maar één manier om dat te doen.

Op het Europees kampioenschap probeerde Remco Evenepoel om Tadej Pogacar te volgen toen hij bergop versnelde, maar na een minuut moest hij uitsturen en de Sloveen laten rijden op 75 kilometer van de streep.

Evenepoel wil bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe de kloof met Pogacar dichten. Eerst zal Evenepoel al in staat moeten zijn om Pogacar te volgen, daarna zal hij hem ook nog moeten kunnen kloppen. Want Pogacar is niet traag in een sprint.

Hoe kan Evenepoel kloof met Pogacar dichten?

Het belangrijkste is echter de kloof bergop dichten. Volgens Johan Vansummeren ligt de intrinsieke basissnelheid van Pogacar hoger dan die van Evenepoel, die dat te danken heeft aan lichaamsbouw. De Sloveen is een ranke klimmer.

"Evenepoel ‘de voetballer’ – en dat bedoel ik niet slecht - met de gespierde bovenbenen. Remco zal in de toekomst moeten transformeren tot het figuur van een klimmer, een andere optie zie ik niet", zegt Vansummeren bij Het Belang van Limburg.





Vorig jaar werd Evenepoel derde in de Tour op negen minuten van Pogacar. Als hij in 2026 tweede kan worden en tot drie dagen voor het einde de kloof met Pogacar klein kan houden, heeft hij volgens Vansummeren al een grote stap vooruit gezet.